HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hong Kong'da sitede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 75’e yükseldi

Hong Kong'un Tai Po bölgesindeki 8 apartmanlı sitede çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısının 75’e ulaştığı bildirildi. Ekiplerin, binalarda mahsur kalanları kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Hong Kong'da sitede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 75’e yükseldi

Hong Kong’un kuzeyindeki Tai Po bölgesinde yer alan ‘Wang Fuk Court’ isimli 8 apartmanlı çok katlı sitede dün çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 1'i itfaiyeci olmak üzere 75’e yükseldi. Yetkililer, 76 kişinin de yaralı olarak hastanelere sevk edildiğini ve bazılarının durumunun kritik olduğunu belirtti. Yaralılar arasında 11 itfaiye görevlisinin bulunduğu bilgisi de paylaşıldı.

Hong Kong da sitede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 75’e yükseldi 1

Yaklaşık 280 kişiden hala haber alınamadığı aktarılırken, itfaiye ekiplerinin tüm binalarda yangını kontrol altına aldığı kaydedildi. Ekiplerin, binalarda mahsur kalanları kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Hong Kong da sitede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 75’e yükseldi 2

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik güçleri, yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 1900’den fazla dairenin bulunduğu sitedeki yenileme çalışmalarını üstlenen inşaat firmasından iki yönetici ve bir danışman mühendisi ‘taksirle adam öldürme’ suçlamasıyla gözaltına aldı.

TADİLAT ÇALIŞMALARI YANGINA SEBEP OLDU

Dün öğle saatlerinde çıkan yangının kısa sürede büyümesinde, tadilat çalışmaları için bina cephelerine kurulan bambu iskeleler ve pencereleri örten plastik köpük malzemelerin büyük rol oynadığı ifade edildi.

Hong Kong da sitede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 75’e yükseldi 3

Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

(DHA)

27 Kasım 2025
27 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan-Papa görüşmesine dair açıklamaİletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan-Papa görüşmesine dair açıklama
Mardin'de 3 kişilik ailenin ölü bulunması ile 1 gözaltı dahaMardin'de 3 kişilik ailenin ölü bulunması ile 1 gözaltı daha
Anahtar Kelimeler:
yangın Hong Kong
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
81 ilin 80'inde bekleniyor: Kar için İstanbul'a tarih verildi

81 ilin 80'inde bekleniyor: Kar için İstanbul'a tarih verildi

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Yönetim kararını verdi: "Bir gün aşklar biter hatıralar kalır!"

Yönetim kararını verdi: "Bir gün aşklar biter hatıralar kalır!"

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

27 bin TL’yi bile görmüyor: Geçen sene asgari ücreti tutturmuştu! Bu seneki tahmini üzecek

27 bin TL’yi bile görmüyor: Geçen sene asgari ücreti tutturmuştu! Bu seneki tahmini üzecek

TCMB Başkanı'ndan altın fiyatları, kredi ve mevduat faizi açıklaması

TCMB Başkanı'ndan altın fiyatları, kredi ve mevduat faizi açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.