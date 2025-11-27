HABER

Hong Kong’daki yangın faciasında ölü sayısı 65’e yükseldi

Hong Kong’daki bir gökdelende dün çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 65’e yükseldi.

Hong Kong’un kuzeyinde yer alan Tai Po bölgesinde dış cephelerinde tadilat çalışmaları için bambu iskeleler bulunan "Wang Fuk Court" sitesindeki 31 katlı gökdelende dün başlayarak diğer binalara yayılan yangında bilanço ağırlaşıyor. İtfaiyeden yapılan açıklamada, faciada can kaybının 1’i itfaiyeci olmak üzere 65’e, yaralı sayısının ise 10’u itfaiyeci olmak üzere 70’e yükseldiği ifade edildi. Yangının üzerinden 24 saat geçerken, arama-kurtarma çalışmalarının hala devam ettiği belirtildi. Hong Kong lideri John Lee ise düzenlediği basın toplantısında, 7 binadaki yangının kontrol altına alındığını aktardı. John Lee evsiz kalan sakinlere destek olmak yaklaşık bin 800 konut sağlanacağı ve hane başına 10 bin Hong Kong doları (bin 280 dolar) tutarında nakit yardım yapılacağını ifade etti.

YARDIM YAĞIYOR

Bölge halkı, yangında evini kaybedenler için kurulan bağış merkezine gıda ve kıyafet bağışında bulundu. Çinli teknoloji devleri ise yardım çalışmalarını desteklemek için bağış sözü verdi. E-ticaret platformu Taobao’nun sahibi Alibaba Group, 20 milyon Hong Kong doları (2.6 milyon dolar) bağışlayacağını açıklarken, teknoloji şirketleri Tencent, Xiaomi ve ByteDance 10’ar milyon Hong Kong doları yardım yapacağını belirtti. Spor giyim devi Anta 10 milyon Hong Kong doları nakit, 20 milyon Hong Kong doları da giysi bağışlayacağını duyurdu.
Sitedeki 8 gökdelende bulunan bin 984 dairede yaklaşık 4 bin kişi yaşıyordu.

Hong Kong'daki yangın faciasında ölü sayısı 65'e yükseldi 7

Hong Kong
