Honor Magic V6 Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı

MWC 2026 kapsamında tanıtılan katlanabilir telefon Honor Magic V6, Türkiye’de satışa sunuldu. Modelin 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyonu bir online pazaryeri sitesi üzerinden 129 bin 999 TL fiyatla satışa çıktı.

Honor Magic V6, katlanabilir ekranındaki katlanma izini azaltmaya odaklanan yapısıyla dikkat çekiyor. Honor’ın verilerine göre iç ekrandaki katlanma izinde yüzde 44 azalma sağlanıyor.

HONOR MAGIC V6, 6.660 MAH BATARYAYLA GELİYOR

Yatay formdaki katlanabilir telefon, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden güç alıyor. İşlemciye 16 GB RAM eşlik ediyor.

Magic V6’da 6.660 mAh kapasiteli silikon-karbon batarya bulunuyor. Telefon 80W kablolu ve 66W kablosuz şarj desteği sunuyor.

Model kapalı durumda 8,75 mm kalınlığa ve 219 gram gövde ağırlığına sahip. Cihaz ayrıca IP68 ve IP69 sertifikalarını taşıyor.

İÇ EKRANI 7,95 İNÇ

Honor Magic V6’nın dış tarafında 6,52 inç, iç tarafında ise 7,95 inç büyüklüğünde ekran bulunuyor. Her iki LTPO AMOLED ekran da 1-120 Hz yenileme hızı sunuyor.

Telefonun stylus desteği de bulunuyor.

Kamera tarafında Magic V6’nın arkasında üçlü sistem yer alıyor. Bu sistemde 50 megapiksel geniş açı kameraya, 64 megapiksel 3x periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açı kamera eşlik ediyor.