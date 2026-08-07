HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Honor Magic V6 Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı

MWC 2026’da tanıtılan katlanabilir Honor Magic V6, 16 GB RAM ve 512 GB depolama seçeneğiyle Türkiye’de 129 bin 999 TL’den satışa sunuldu.

Honor Magic V6 Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı
Enes Çırtlık

MWC 2026 kapsamında tanıtılan katlanabilir telefon Honor Magic V6, Türkiye’de satışa sunuldu. Modelin 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyonu bir online pazaryeri sitesi üzerinden 129 bin 999 TL fiyatla satışa çıktı.

Honor Magic V6, katlanabilir ekranındaki katlanma izini azaltmaya odaklanan yapısıyla dikkat çekiyor. Honor’ın verilerine göre iç ekrandaki katlanma izinde yüzde 44 azalma sağlanıyor.

Honor Magic V6 Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı 1

HONOR MAGIC V6, 6.660 MAH BATARYAYLA GELİYOR

Yatay formdaki katlanabilir telefon, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden güç alıyor. İşlemciye 16 GB RAM eşlik ediyor.

Honor Magic V6 Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı 2

Magic V6’da 6.660 mAh kapasiteli silikon-karbon batarya bulunuyor. Telefon 80W kablolu ve 66W kablosuz şarj desteği sunuyor.

Model kapalı durumda 8,75 mm kalınlığa ve 219 gram gövde ağırlığına sahip. Cihaz ayrıca IP68 ve IP69 sertifikalarını taşıyor.

Honor Magic V6 Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı 3

İÇ EKRANI 7,95 İNÇ

Honor Magic V6’nın dış tarafında 6,52 inç, iç tarafında ise 7,95 inç büyüklüğünde ekran bulunuyor. Her iki LTPO AMOLED ekran da 1-120 Hz yenileme hızı sunuyor.

Telefonun stylus desteği de bulunuyor.

Honor Magic V6 Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı 4

Kamera tarafında Magic V6’nın arkasında üçlü sistem yer alıyor. Bu sistemde 50 megapiksel geniş açı kameraya, 64 megapiksel 3x periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açı kamera eşlik ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tarzınızdan ve konforunuzdan ödün vermeyin: Camper Wagon Tarzınızdan ve konforunuzdan ödün vermeyin: Camper Wagon
Bu illerde CHP'li belediye kalmadı! Hepsi Yeni Parti'ye katıldıBu illerde CHP'li belediye kalmadı! Hepsi Yeni Parti'ye katıldı

Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Honor katlanabilir telefon akıllı cep telefonu akıllı telefonlar telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son ankette farklı sonuç! Birinci değişti, CHP ile MHP'de büyük kayıp

Son ankette farklı sonuç! Birinci değişti, CHP ile MHP'de büyük kayıp

Fatih Altaylı ateş püskürdü: "Yuh artık... Ulan siz kamu görevlisisiniz!"

Fatih Altaylı ateş püskürdü: "Yuh artık... Ulan siz kamu görevlisisiniz!"

Papara Park'ta tarihi gece! Mohamed Salah için dev imza töreni

Papara Park'ta tarihi gece! Mohamed Salah için dev imza töreni

8 kez ameliyat oldu! "Son inşallah" demişti, üzen haber geldi

8 kez ameliyat oldu! "Son inşallah" demişti, üzen haber geldi

1+1'le yarışıyor: Evi, arabayı etkiledi! Duyan masadan kalkıyor

1+1'le yarışıyor: Evi, arabayı etkiledi! Duyan masadan kalkıyor

Altın için çarpıcı çıkış 'Fiyat hareketleri bunu gösteriyor'

Altın için çarpıcı çıkış 'Fiyat hareketleri bunu gösteriyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.