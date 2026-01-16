Hopa-Borçka karayolunda kar ve tipi ulaşımı güçleştiriyor

Artvin’de Hopa-Borçka karayolunda etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oluyor. Yoğun yağış nedeniyle bazı noktalarda araçlar yolda kalırken, sürücüler karlı yolda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Karayolları ekipleri, yolda kalan araçlara çekici yardımıyla müdahale ederek güvenli alanlara alınmasını sağlıyor. Yolun trafiğe açık kalması için bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. İş makineleriyle biriken kar temizlenirken, ekipler özellikle riskli noktalarda yoğun mesai harcıyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır