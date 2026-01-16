HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hopa-Borçka karayolunda kar ve tipi ulaşımı güçleştiriyor

Artvin’i Karadeniz Sahil Yolu’na bağlayan Hopa-Borçka karayolunda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Karayolları ekipleri yolu açık tutmak için aralıksız çalışma yürütüyor.

Hopa-Borçka karayolunda kar ve tipi ulaşımı güçleştiriyor

Artvin’de Hopa-Borçka karayolunda etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oluyor. Yoğun yağış nedeniyle bazı noktalarda araçlar yolda kalırken, sürücüler karlı yolda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Karayolları ekipleri, yolda kalan araçlara çekici yardımıyla müdahale ederek güvenli alanlara alınmasını sağlıyor. Yolun trafiğe açık kalması için bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. İş makineleriyle biriken kar temizlenirken, ekipler özellikle riskli noktalarda yoğun mesai harcıyor.

Hopa-Borçka karayolunda kar ve tipi ulaşımı güçleştiriyor 1

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırşehir’de kumar operasyonuKırşehir’de kumar operasyonu
Türkiye'de görülen 3. vaka: Nadir hastalığa yakalanmıştı!Türkiye'de görülen 3. vaka: Nadir hastalığa yakalanmıştı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Artvin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

İstanbul'da korkunç cinayet: Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da korkunç cinayet: Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

'Hiç sürpriz olmaz' Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu 'Altyapısını hazırlıyor'

'Hiç sürpriz olmaz' Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu 'Altyapısını hazırlıyor'

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.