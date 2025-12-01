HABER

Hopa’daki orman yangını söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor

Artvin’in Hopa ilçesi Yoldere ve Başoba köyleri arasında çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Artvin’in Hopa ilçesi Yoldere ve Başoba köyleri arasında çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

30 Kasım 2025 sabaha karşı başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle büyüyerek yaklaşık 5 hektarlık alanda örtü yangını şeklinde etkili oldu. İhbar üzerine Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve çevre belediyelerin ekipleri bölgeye sevk edildi. Toplam 135 personel ve 32 araçla yürütülen çalışmalar sonucunda yangın gece saat 03.00 itibarıyla söndürüldü. Artvin ve Trabzon Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı ekipler, gün boyunca bölgede yeniden tutuşma riskine karşı soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

