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Horlama sadece ses değil vücut alarm veriyor olabilir! Hayati tehlike: "Ani gece ölümleri riski"

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Bekir Oksay, toplumda yaygın olarak görülen horlamanın sadece rahatsız edici bir ses değil, ciddi sağlık sorunlarının belirtisi olabileceğine dikkat çekti. "Horlama yalnızca bir ses değil, altında yatan sebepler ciddi olabilir" diyen Oksay, özellikle uyku apnesi riskine vurgu yaparak hem çocuklar hem de yetişkinler için hayati sonuçlar doğurabilecek bu duruma karşı uyarılarda bulundu.

Horlama sadece ses değil vücut alarm veriyor olabilir! Hayati tehlike: "Ani gece ölümleri riski"

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Bekir Oksay, toplumda sık görülen horlamanın çoğu zaman göz ardı edilen ciddi bir sağlık sorununun habercisi olabileceğini söyledi.

"Horlama yalnızca bir ses değil, altında yatan sebepler ciddi olabilir. Özellikle uyku apnesi riski taşıyan bireylerde hayati sonuçlara yol açabilir" diyen Oksay, hem çocukları hem de erişkinleri ilgilendiren önemli uyarılarda bulundu.

Horlama sadece ses değil vücut alarm veriyor olabilir! Hayati tehlike: "Ani gece ölümleri riski" 1

"BURUN ETLERİNİN ŞİŞLİĞİ VE BURUN KEMİĞİ EĞRİLİĞİ YER ALIRKEN"

Horlamanın, burun ucundan ses tellerine kadar olan üst solunum yolundaki darlık ya da tıkanıklıklardan kaynaklandığını aktaran Op. Dr. Oksay, "Erişkinlerde en sık karşılaşılan sebepler arasında burun etlerinin şişliği ve burun kemiği eğriliği yer alırken; çocuklarda geniz eti ve bademcik büyüklüğü öne çıkıyor. Ayrıca kilolu bireylerde boyun çevresindeki yağlanmaya bağlı olarak dil kökünün geriye kaymasının da hava yolunu daraltarak horlamaya ve uyku apnesine neden olabiliyor." dedi.

Horlama sadece ses değil vücut alarm veriyor olabilir! Hayati tehlike: "Ani gece ölümleri riski" 2

"YETERLİ UYARI GÖNDERMEMESİ SONUCU OLUŞUR"

Uyku apnesinin iki ana tipi olduğunu belirten Oksay, "Tıkayıcı (Obstrüktif) Uyku Apnesi: En sık görülen tiptir. Üst solunum yolunun gevşeyerek uyku sırasında tıkanmasıyla ortaya çıkar. Genellikle horlamayla birlikte seyreder. Santral Uyku Apnesi: Daha nadir görülür. Beynin solunumu düzenleyen merkezlerinin yeterli uyarı göndermemesi sonucu oluşur. Bu tipte horlama görülmeyebilir, tanı koymak daha zordur."

Her iki apne tipinin de uyku laboratuvarlarında yapılan polisomnografi (uyku testi) ile tespit edilebildiğini aktaran Oksay, horlama sorunu yaşayanların mutlaka bir uzmana başvurması gerektiğini söyledi.

"İLERİDE AĞIR ORTODONTİK MÜDAHALELER GEREKTİRİR"

4-6 yaş arasındaki çocuklarda uyku apnesinin oldukça yaygın olduğunu dile getiren Dr. Oksay, bu dönemde bademcik ve geniz etinin büyüklüğüne bağlı olarak apne geliştiğini söyledi. Bu durumun sadece uykuyu değil, yüz ve çene gelişimini de etkilediğini belirten Oksay, "Adenoid face" adı verilen tabloya dikkat çekerek şunları söyledi: "Çocuk sürekli ağızdan nefes alır, üst çene daralır, gözler birbirinden uzaklaşır, diş dizilimleri bozulur. Kurtağzı görünümüne neden olan bu tablo ileride ağır ortodontik müdahaleler gerektirir. Ayrıca uyku kalitesi bozulduğu için büyüme ve boy uzaması da olumsuz etkilenir."

Oksay, çocuklarda tedavinin; çoğu zaman bademcik ve geniz eti ameliyatı ile başarılı bir şekilde gerçekleştirilebildiğini kaydetti.

Horlama sadece ses değil vücut alarm veriyor olabilir! Hayati tehlike: "Ani gece ölümleri riski" 3

ERİŞKİNLERDE HAYATİ RİSK: "ANİ GECE ÖLÜMLERİ"

Uyku apnesinin erişkinlerde daha tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini vurgulayan Oksay, bu sorunun kalp ritim bozuklukları, yüksek tansiyon, inme ve ani gece ölümleri ile doğrudan ilişkili olduğunu söyledi. Özellikle ağır iş makineleri kullananlar, uzun yol şoförleri gibi tehlikeli işlerde çalışan bireylerin mutlaka uyku apnesi açısından taranması gerektiğini belirtti.

Horlama sadece ses değil vücut alarm veriyor olabilir! Hayati tehlike: "Ani gece ölümleri riski" 4

"İŞ VE TRAFİK KAZALARINA ZEMİN HAZIRLAR"

Oksay şöyle konuştu: "Bu kişiler gece yeterince derin ve kesintisiz uyuyamadıkları için gün içinde dalgınlık, unutkanlık ve ani uyku atakları yaşayabilir. Bu da iş ve trafik kazalarına zemin hazırlar. Erişkinlerde cerrahi tedavinin iki temel amacı vardır, bunlardan birincisi uyku apnesi sıklığını azaltmak için üst solunum yolu tıkanıklığını açmaya yöneliktir. İkinci önemli amaç ise kullanılacak olan CPAP (pozitif hava basıncı) gibi cihazların daha verimli kullanılmasına yönelik burun tıkanıklığının açılması ameliyatlarıdır. Hastane bünyesinde hizmet veren uyku laboratuvarları bu konuda oldukça yol göstericidir."

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
uyku apnesi Horlama
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