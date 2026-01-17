HABER

HPV aşısı serviks kanserinden koruyor

Sivas Numune Hastanesi’nde görevli Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Dr. Sinem Şahin Özkılıç, Serviks Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Kadınlarda en sık görülen kanserlerden birinin de serviks yani rahim ağzı kanseri olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Sinem Şahin Özkılıç, "Serviks kanseri kadınlarda en sık görülen kanserlerden bir tanesidir. Genellikle orta yaş ve ileri yaş hastalarımızda daha çok görülür. Ancak son dönemlerde çok daha erken yaşlarda ve çok daha ileri evrelerde maalesef karşımıza çıkabiliyor. Rahim ağzı kanserinde en önemli risk faktörü HPV pozitifliğidir. Bunun dışında erken yaşta cinsel ilişki ve korunmasız ilişki de diğer önemli risk faktörleridir ama en önemlisi HPV pozitifliğidir" dedi.

"HASTALIK, GENELLİKLE ÇOK BULGU VERMEZ"

Serviks kanserinin belirtilerini sıralayan Uzm. Dr. Özkılıç, "Hastalık, genellikle çok bulgu vermez, hastamızın bir şikayeti olmaz ancak belirti verdiği zaman da ilişki sonrası kanama en sık şikayetlerden bir tanesidir. Kanlı akıntı, kötü kokulu akıntı, eşlik eden şekilde vajinal kanama en sık gördüğümüz şikayetlerdir. Biyopsi ile tanı koyuyoruz, rahim ağzından alınan biyopsi. Bunun sonucuna göre kitle var mı, yok mu muayene bulgularına göre de tedavi planlıyoruz. Ameliyat olabiliyor hastalarımız, radyoterapi ya da kemoterapi şeklinde de tedavi yöntemlerini hastaya göre değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

"HPV AŞISI ÇOK ÖNEMLİ"

Serviks kanserinin önlenebilir bir kanser türü olduğunu ifade eden Özkılıç, "Rahim ağzı kanseri çok önemli bir kanser çünkü önlenebilir bir kanser. HPV aşısı çok önemli. Hem hastalıktan korunmada ve daha sonrasında da tarama testlerinin rutin yaptırılması çok önemli. Çünkü erken tanı ciddi şekilde bu hastalarımızın hem yaşam süresini uzatıyor hem de henüz kanser olmadan bu tanıyı alan hastalarımızın aynı zamanda tedavi olma şansı da veriyor. Bu yüzden önlenebilir bir kanser türü olmasından dolayı rahim ağzı kanserini diğer kanserlerden farklı değerlendiriyoruz. Erken tanı, tarama testleri ve HPV aşısı mutlaka önerdiğimiz en önemli korunma yöntemleridir" açıklamasında bulundu.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

