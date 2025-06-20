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HSK, eski 4 üyesini Yargıtay ve Danıştay'a getirdi

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) aldığı karar ile Kurul’un eski üyeleri Mehmet Akif Ekinci, İbrahim Kolcu ve Ömer Faruk Yıldırım Yargıtay’a, Halil Koç ise Danıştay’a üye olarak seçildi.

HSK, eski 4 üyesini Yargıtay ve Danıştay'a getirdi

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) aldığı karar ile Kurul’un eski üyeleri Mehmet Akif Ekinci, İbrahim Kolcu ve Ömer Faruk Yıldırım Yargıtay’a, Halil Koç ise Danıştay’a üye olarak seçildi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

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RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

HSK tarafından alınan karar ile Kurul’un eski üyelerinden bazılarının yüksek yargı organlarına seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, HSK eski üyeleri Mehmet Akif Ekinci, İbrahim Kolcu ve Ömer Faruk Yıldırım, Yargıtay üyeliğine seçildi. Aynı kararda, HSK eski üyesi Halil Koç ise Danıştay üyeliğine seçildi.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Danıştay hsk
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