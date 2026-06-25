HSK kararını verdi! "Ergenekon Davası" hakim ve savcılarına ihraç kararı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Ergenekon Davası sürecinde görev yapan 62 hâkim ve savcıyı meslekten ihraç etti. Toplam 87 dosyanın incelendiği soruşturmada, bazı isimlerin birden fazla usulsüzlüğü nedeniyle toplam 230 kez ihraç cezası verildi. Ayrıca devletin haksız yargılamalar yüzünden ödediği tazminatların bu kişilerden geri alınmasına ve Resul Çakır ve Sadettin Avcı’nın vefat etmiş olmaları sebebiyle de dosyalarının düşürülmesine karar verildi.

Ekran Haber'in haberine göre işte alınan karar doğrultusunda meslekten ihraç edilen hâkim ve savcıların isimleri:

Abdullah Öztürk

Ali Alçık

Ali Efendi Peksak

Ali Haydar

Alpaslan Uz

Aytekin Özanlı

Birol Bilen

Bülent Kınay

Cihan Kansız

Davut Bedir

Dursun Ali Gündoğdu

Ercan Fırat

Ercan Şafak

Eşref Aksu

Fatih Mehmet Uslu

Fazıl Balta

Fikret Seçen

Gökmen Demircan

Hadi Çağdır

Hakan Karaali

Hasan Hüseyin Özese

Hikmet Usta

Hüseyin Ayar

Hüsnü Çalmuk

İdris Asan

İsmail Işık

İsmail Tandoğan

Kadir Altınışık

Mehmet Ali Pekgüzel

Mehmet Berk

Mehmet Ekinci

Mehmet Erdoğan

Mehmet Hamzaçebi

Mehmet Karababa

Mehmet Murat Dalkuş

Mehmet Murat Yönder

Mehmet Uğurlu

Mehmet Yüzgeç

Menekşe Uyar

Mesut Özcan

Metin Özçelik

Muammer Akkaş

Murat Üründü

Mustafa Başer

Mustafa Boz

Muzaffer İren

Nalan Can

Nihat Taşkın

Nihat Topal

Nurullah Çınar

Osman Kaya

Ömer Diken

Rüstem Eryılmaz

Savaş Çelik

Sedat Sami Haşıloğlu

Seyfettin Mermerci

Süleyman Karaçöl

Süleyman Pehlivan

Şadan Sakınan

Vedat Dalda

Yakup Hakan Günay

Zekeriya Öz