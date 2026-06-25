HSK kararını verdi! "Ergenekon Davası" hakim ve savcılarına ihraç kararı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Ergenekon Davası sürecinde görev yapan 62 hâkim ve savcıyı meslekten ihraç etti. Toplam 87 dosyanın incelendiği soruşturmada, bazı isimlerin birden fazla usulsüzlüğü nedeniyle toplam 230 kez ihraç cezası verildi. Ayrıca devletin haksız yargılamalar yüzünden ödediği tazminatların bu kişilerden geri alınmasına ve Resul Çakır ve Sadettin Avcı’nın vefat etmiş olmaları sebebiyle de dosyalarının düşürülmesine karar verildi.
Ekran Haber'in haberine göre işte alınan karar doğrultusunda meslekten ihraç edilen hâkim ve savcıların isimleri:
Abdullah Öztürk
Ali Alçık
Ali Efendi Peksak
Ali Haydar
Alpaslan Uz
Aytekin Özanlı
Birol Bilen
Bülent Kınay
Cihan Kansız
Davut Bedir
Dursun Ali Gündoğdu
Ercan Fırat
Ercan Şafak
Eşref Aksu
Fatih Mehmet Uslu
Fazıl Balta
Fikret Seçen
Gökmen Demircan
Hadi Çağdır
Hakan Karaali
Hasan Hüseyin Özese
Hikmet Usta
Hüseyin Ayar
Hüsnü Çalmuk
İdris Asan
İsmail Işık
İsmail Tandoğan
Kadir Altınışık
Mehmet Ali Pekgüzel
Mehmet Berk
Mehmet Ekinci
Mehmet Erdoğan
Mehmet Hamzaçebi
Mehmet Karababa
Mehmet Murat Dalkuş
Mehmet Murat Yönder
Mehmet Uğurlu
Mehmet Yüzgeç
Menekşe Uyar
Mesut Özcan
Metin Özçelik
Muammer Akkaş
Murat Üründü
Mustafa Başer
Mustafa Boz
Muzaffer İren
Nalan Can
Nihat Taşkın
Nihat Topal
Nurullah Çınar
Osman Kaya
Ömer Diken
Rüstem Eryılmaz
Savaş Çelik
Sedat Sami Haşıloğlu
Seyfettin Mermerci
Süleyman Karaçöl
Süleyman Pehlivan
Şadan Sakınan
Vedat Dalda
Yakup Hakan Günay
Zekeriya Öz
Okuyucu Yorumları 0 yorum