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HSK müfettişi ile zabit katibi arasında yasak aşk! Yarı çıplak basıldı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
27.02.2025 22:17
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Antalya'da Hâkimler ve Savcılar Teftiş Kurulu’nda görevli bir müfettiş ile evli zabit katibi H.K'nın yasak aşkı ortaya çıktı. Müfettiş, zabıt katibinin kocası ve kardeşi tarafından yarı çıplak halde basıldı. Tüm bu gelişmelerin ardından Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, müfettiş hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda müfettiş açığa alındı.

HSK müfettişi ile zabit katibi arasında yasak aşk! Yarı çıplak basıldı

Hâkimler ve Savcılar Teftiş Kurulu’nda görevli bir müfettişin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında görevli zabit kâtibi ile iddiaya göre yasak aşk yaşıyordu. Zabıt katibi H.K’nin hareketlerinden şüphelenen kocası, aldatıldığından şüphelendiği için eşini takibe aldı. Durumu eşinin kardeşine de anlatan kızgın eş H.K.’yi birlikte takip etmeye başladı. H.K.’nin kocası şüphelerinde haklı çıktı ve eşini bir erkekle eve girerken gördü. Gözlerine inanamayan kızgın koca H.K.’nin kardeşiyle birlikte eve baskın yaptı.

YARI ÇIPLAK YAKALANDI

Evde Müfettiş B.B. ile karısı H.K.’yı yarı çıplak bir şekilde yakalayan koca, bu durumu kayıt altına aldı. Müfettiş B.B, H.K.’nın kardeşine “Senin tayinine yardımcı oldum” diyerek yardım istedi. Ancak aldatılan koca, soluğu Aile Mahkemesinde aldı ve boşanma davası açtı.

Aldatılan koca boşanma dava dosyasına, Müfettiş B.B. ve zabıt katibi eşi H.K.’ya ait fotoğraflar ile WhatsApp yazışma içeriklerine ait ekran görüntülerini de delil olarak sundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tüm bu gelişmelerin ardından Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, Müfettiş B.B. hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un oluruyla inceleme izni verdi. Yapılan inceleme neticesinde, mahkemeye sunulan delil niteliğindeki belgelerin de dosyaya kazandırılması sonrası Müfettiş B.B. hakkında soruşturmaya geçildi.

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AÇIĞA ALINDI!

Ekran Haber'in haberine göre soruşturma neticesinde hazırlanan rapor Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi’ne gönderildi. Daire, inceleme ve soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgeler sonucu Müfettiş B.B.’nin açığa alınmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
HSK Hâkimler ve Savcılar Kurulu yasak aşk
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