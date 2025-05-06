HSK'ya üye seçimi için 15 aday belirlendi

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden oluşan Karma Komisyon, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Beyazıt, HSK aday üyeliği için alt komisyon kurulması kararı alındığını hatırlattı ve alt komisyonun hazırladığı raporun başkanlığa sunulduğunu söyledi. Komisyon Başkanı Beyazıt, daha sonra sözü alt Komisyon Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan'a verdi.

"İNCELEM FIRSATI BULDUK"

Alparslan, "Mevcut dosyaları yasama uzman arkadaşlarımızla beraber ele alarak ilan metnindeki şartların neler olduğunu ve başvuru evraklarının da hem mevzuat hem Anayasa hem de ilan metnindeki şartlara uygun olup olmadığı konusunda bir çalışma yapılmasını istedik. 2'nci toplantımızı 24 Nisan 2025 tarihinde yaparak bize verilen görevler çerçevesinde adayların başvuru şartlarını haiz olup olmadıkları konusunda incelemeler yaptık; bu incelemelerimizle birlikte, adayların başvuru evraklarının da yeterince ve yerinde olup olmadığını inceleme fırsatı bulduk. Hem yasama uzmanlarımızla hem Alt Komisyon üyelerimizle birlikte mevcut evraklar üzerinden başvuru şartlarındaki tüm belgelerin 101 aday adayımız tarafından takdim edildiğini gördük. Bunlardan bazılarının kare kodlarının okunmaması veya fotokopi olması sebebiyle gerçekliğinin tespiti konusunda tereddüt yaşanan birkaç isim için hem kendileri hem de kurumlarıyla ilgili irtibata geçtik. Bu şekilde çalışmamızı oluşturduk" ifadelerini kullandı.

Komisyon toplantısı usul tartışması ve milletvekillerinin görüş ile önerileriyle devam etti. Ardından görev süresi dolan 5 HSK üye seçimi için 15 adayın belirleneceği kapalı oylama başladı. Seçimlerin 2'nci turunda CHP ve Yeni Yol grubu anayasa ve iç tüzük ihlali yapıldığını belirterek oylamadan çekildi. Oylamaların tamamlanmasının ardından belirlenen 15 kişilik aday listesi ise şöyle: Yargıtay üyelerinden Fuzuli Aydoğdu, Ömer Faruk Aydıner, Mustafa Yapıcı, Hakan Yüksel, İbrahim Temir, Hakan Türkön, Ergün Şahin, Seyfi Han, Şerafettin Saka; Danıştay üyelerinden Aysel Demirel, Cengiz Aydemir, Kemal Açıkgöz, avukatlardan Alişan Tiryaki, Hasan Oğuz Altınkaynak, Figen Şaştım.

TBMM Genel Kurulu önümüzdeki günlerde, belirlenen 15 adaydan 5'ini üye olarak HSK'ya seçecek.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır