Huawei Pura 90 Pro ve Pro Max tanıtıldı: İşte fiyatları ve özellikleri!

Huawei, Pura 90 Pro ve Pro Max'i resmi olarak tanıttı. Yeni amiral gemisi modeller; kamera sistemi, ekranı, performansı ve tasarımıyla dikkat çekiyor.

İŞTE HUAWEI PURA 90 PRO VE PRO MAX'İN ÖZELLİKLERİ

Huawei Central'da yer alan habere göre, modellerdeki en dikkat çekici değişiklik, düz çerçeveli yapı. Bu değişiklik, genel dayanıklılığa da katkı sunuyor. Bir diğer çarpıcı yenilik ise renk tercihinde kendini gösteriyor. Telefonların öne çıkan rengi, P30 serisinden bu yana ilk kez benzer bir renk düzeninin kullanıldığı turuncu bir gradyan. Cihaz, ışığın yönüne göre tonlarını ve görünümünü değiştirebiliyor. Turuncunun yanı sıra Pura 90 ve 90 Pro, iki farklı gradyan rengi ve iki düz renk seçeneğiyle daha sunuluyor.

Modeller, arka taraftaki üçgen biçimli kamera adasını korumaya devam ediyor. Bu amiral gemileri aynı zamanda suya dayanıklı (IP68), yüksek sıcaklığa (IP69) ve yüksek basınca dirençli bir yapıya sahip.

KAMERA ÖZELLİKLERİ

Pura 90 Pro; 12,5 MP geniş açılı bir sensör, 1/1,28 inç büyük sensöre sahip 50 MP'lik bir ana kamera ve f/1.4-f/4.0 değişken diyafram aralığı, optik görüntü sabitleyici (OIS) ile RYYB renk spektrumu desteği getiriyor. Üçüncü kamera ise 4x optik yakınlaştırma ve 8x optik kalitede yakınlaştırma sunan 50 MP'lik bir telefoto kamera. Bu kameranın f/2.1 diyafram açıklığı ve OIS desteği bulunuyor. Dördüncüsü ise bir "true-to-color" kamerası.

Pura 90 Pro Max tarafında ise LOFIC teknolojisine sahip 50 MP ana kamera, 10 kademeli fiziksel değişken diyafram ve OIS bulunuyor. Bu sürümde ayrıca f/2.2 diyafram açıklığına sahip 40 MP'lik bir ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Öte yandan telefon, 1/1,28 inç sensöre sahip 200 MP'lik bir telefoto kamera da bulunuyor. Böylece Huawei, ilk kez bir telefoto kamerada 200 MP'lik bir sensör kullanmış oldu. Son olarak, her iki telefon da XMAGE görüntüleme sistemi tarafından desteklenen görüntü işlemeyi kullanıyor.

EKRAN ÖZELLİKLERİ

Pura 90 Pro modeli 6,6 inç, Pro Max modeli ise 6,9 inç köşeden köşeye uzanan OLED ekrana sahip. Ekranlar; LTPO uyarlanabilir yenileme hızı, yüksek frekanslı PWM karartma ve FHD+ çözünürlük sunuyor. Ekran koruması yeni nesil Kunlun camla sağlanıyor.

BATARYA

Huawei Pura 90 Pro ve Pro Max, geçen yılki modellere kıyasla yükselen 6000 mAh kapasiteli bataryalarla geliyor. Bu bataryaların uzun süreli video oynatma ve internet kullanımı süresi sunduğu belirtiliyor.

Şirket, Pura 90 Pro Max'i 100W süper hızlı şarj cihazıyla birlikte sunuyor. Bunun yanında 80W kablosuz şarj desteği ve kablosuz ters şarj özelliği de yer alıyor. Ayrıca her iki amiral gemisi, USB kablo aracılığıyla diğer telefonları ters şarj etmek için 18W çıkış verebiliyor. Pura 90 Pro ise 66W kablolu şarj cihazıyla geliyor.

PERFORMANS

Modellerin performans tarafında Kirin 9030S yongası yer alıyor. Yonga; görüntü anlamada yüzde 200 yapay zekâ kapasitesi artışı, yapay zekâ renk motorunda yüzde 43 iyileşme, telefoto netliğinde yüzde 110 ilerleme ve yapay zekâ titreme önleme kabiliyetinde yüzde 30 gelişme getiriyor.

YAZILIM

Pura 90 Pro ve Pro Max, HarmonyOS 6.1 işletim sistemiyle çalışıyor. Sistem; anlık bilgi erişimi ve içerik üretimi için sesli asistana entegre bir yapay zekâ ajanı içeriyor. Kamera uygulaması ise yeni yapay zekâ görüntüleme algoritmaları sayesinde önceki sürümlere kıyasla daha gelişmiş görüntü düzenleme ve nesne kaldırma araçlarına sahip.

HUAWEI PURA 90 PRO VE PRO MAX'İN FİYATI

Pura 90 Pro'nun 12 GB + 256 GB sürümü 5.499 yuan, 12 GB + 512 GB sürümü 5.999 yuan, 16 GB + 512 GB sürümü 6.499 yuan ve 1 TB sürümü 7.499 yuan fiyatla sunuluyor.

Pura 90 Pro Max ise görece daha yüksek bir fiyat etiketine sahip. Buna göre 12 GB + 256 GB sürümü 6.499 yuan, 12 GB + 512 GB sürümü 6.999 yuan, 16 GB + 512 GB sürümü 7.499 yuan ve 1 TB sürümü 8.599 yuan fiyatla satışa sunuldu.