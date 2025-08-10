HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hukuk Fakültesi barajında sürpriz gelişme: Danıştay'dan yürütmeyi durdurma kararı

Danıştay'ın YÖK'ün hukuk fakültesi giriş barajını 100 bine yükseltme kararını durdurmasıyla, 2025 YKS tercih sürecinde hukuk fakültelerine girişteki başarı sıralaması barajı yeniden 125 bin olarak belirlendi. Adaylar tercihlerini buna göre yapabilecek.

Hukuk Fakültesi barajında sürpriz gelişme: Danıştay'dan yürütmeyi durdurma kararı

YÖK'ün Hukuk Fakültelerine Girişte Başarı Sıralaması Barajını 100 Bine Yükseltme Kararı Askıya Alındı, Baraj Yeniden 125 Bin Olarak Uygulanacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hukuk fakültelerine girişte uygulanan başarı sıralaması barajında kritik bir değişiklik yaşandı. Danıştay 8’inci Dairesi, YÖK'ün hukuk fakültelerine girişte başarı sıralamasını 100 bine yükselten kararının yürütmesini durdurdu. Bu karar, hukuk fakültesi hayali kuran binlerce öğrenci için önemli bir dönüm noktası oluşturdu. YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Danıştay'ın kararı doğrultusunda 2025-YKS tercih sürecinde hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajının 125 bin olarak uygulanacağını duyurdu. Özvar, adayların hukuk fakültesi tercihlerini 125 bin baraj sıralamasına göre yapabileceklerini belirtti. Bu ani değişiklik, tercih döneminde olan öğrenciler arasında büyük bir sürpriz etkisi yarattı. Öğrenciler, mevcut tercih listelerini güncel gelişmelere göre yeniden düzenleme fırsatı bulacaklar. YÖK, tercih işlemlerine ilişkin ÖSYM sisteminde gerekli güncellemelerin yapıldığını ve adayların güncel baraj sıralamasına göre tercihlerini yapabileceklerini bildirdi. Bu karar sadece öğrencileri değil, aynı zamanda hukuk fakültelerini ve hukuk eğitiminin geleceğini de yakından ilgilendiriyor.

Barajın düşürülmesi, hukuk fakültelerine daha geniş bir öğrenci kitlesinin erişimini sağlayacak olsa da, bazı kesimler eğitimin kalitesiyle ilgili endişelerini dile getiriyor. Özellikle Orhan Bursalı, hukuk eğitiminin giderek özelleşmeye teslim edildiğini ve devlet üniversitelerindeki nitelikli eğitimin adım adım tasfiye edildiğini savunarak, fırsat eşitliğinin bu alanda da ortadan kalktığını belirtiyorlar. Bursalı, hukuk programlarındaki kısıtlamaların ve özelleştirmeye teşvikin, eğitimin kalitesini olumsuz etkilediğini vurguluyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski Sağlık Bakanı hayatını kaybetti!Eski Sağlık Bakanı hayatını kaybetti!
Şef, Miço, Marduk… Hepsinin kod adı var! Birbirlerini bile tanımıyorlarŞef, Miço, Marduk… Hepsinin kod adı var! Birbirlerini bile tanımıyorlar

Anahtar Kelimeler:
Hukuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hızlandı, bir bir topluyorlar! Konutta hamleler başladı 'Fırsata dönüşüyor'

Hızlandı, bir bir topluyorlar! Konutta hamleler başladı 'Fırsata dönüşüyor'

Genç sevgili iddiası... Bodrum'da yakalandılar

Genç sevgili iddiası... Bodrum'da yakalandılar

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Suçlamalar rüşvet, casusluk ve FETÖ'ye yardım

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Suçlamalar rüşvet, casusluk ve FETÖ'ye yardım

Şef, Miço, Marduk… Hepsinin kod adı var! Birbirlerini bile tanımıyorlar

Şef, Miço, Marduk… Hepsinin kod adı var! Birbirlerini bile tanımıyorlar

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Ağabeyi katili açıkladı

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Ağabeyi katili açıkladı

Diyanet TV canlı yayınındaki o sözlere Diyanet'ten tepki

Diyanet TV canlı yayınındaki o sözlere Diyanet'ten tepki

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.