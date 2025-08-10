Hukuk Fakültesi barajında sürpriz gelişme: Danıştay'dan yürütmeyi durdurma kararı

YÖK'ün Hukuk Fakültelerine Girişte Başarı Sıralaması Barajını 100 Bine Yükseltme Kararı Askıya Alındı, Baraj Yeniden 125 Bin Olarak Uygulanacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hukuk fakültelerine girişte uygulanan başarı sıralaması barajında kritik bir değişiklik yaşandı. Danıştay 8’inci Dairesi, YÖK'ün hukuk fakültelerine girişte başarı sıralamasını 100 bine yükselten kararının yürütmesini durdurdu. Bu karar, hukuk fakültesi hayali kuran binlerce öğrenci için önemli bir dönüm noktası oluşturdu. YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Danıştay'ın kararı doğrultusunda 2025-YKS tercih sürecinde hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajının 125 bin olarak uygulanacağını duyurdu. Özvar, adayların hukuk fakültesi tercihlerini 125 bin baraj sıralamasına göre yapabileceklerini belirtti. Bu ani değişiklik, tercih döneminde olan öğrenciler arasında büyük bir sürpriz etkisi yarattı. Öğrenciler, mevcut tercih listelerini güncel gelişmelere göre yeniden düzenleme fırsatı bulacaklar. YÖK, tercih işlemlerine ilişkin ÖSYM sisteminde gerekli güncellemelerin yapıldığını ve adayların güncel baraj sıralamasına göre tercihlerini yapabileceklerini bildirdi. Bu karar sadece öğrencileri değil, aynı zamanda hukuk fakültelerini ve hukuk eğitiminin geleceğini de yakından ilgilendiriyor.

Barajın düşürülmesi, hukuk fakültelerine daha geniş bir öğrenci kitlesinin erişimini sağlayacak olsa da, bazı kesimler eğitimin kalitesiyle ilgili endişelerini dile getiriyor. Özellikle Orhan Bursalı, hukuk eğitiminin giderek özelleşmeye teslim edildiğini ve devlet üniversitelerindeki nitelikli eğitimin adım adım tasfiye edildiğini savunarak, fırsat eşitliğinin bu alanda da ortadan kalktığını belirtiyorlar. Bursalı, hukuk programlarındaki kısıtlamaların ve özelleştirmeye teşvikin, eğitimin kalitesini olumsuz etkilediğini vurguluyor.