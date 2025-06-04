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Hükümlü ve tutuklu ne demek? Hükümlü ve tutuklu arasındaki farklar nelerdir?

Suç işleyen kişiler, kanunlar doğrultusunda yargılanarak çeşitli cezalara tabi tutulurlar. Bu cezalar bazen adli para cezası bazen ise hapis cezası olabilir. Ayrıca bir kişinin işlediği suç için hapiste tutulacağı süre de işlediği suçun ağırlığına göre belirlenir.

Hükümlü ve tutuklu ne demek? Hükümlü ve tutuklu arasındaki farklar nelerdir?
Ferhan Petek

Herhangi bir konuda suç işlediği kabul edilen kişiler, suçlarının ispatlanması durumlarına göre farklı süreçlerden geçerler. Suç işleyen kişiler kanunlara göre mahkemelere çıkartılarak suçlu oldukları ya da suçsuz oldukları kanıtlanana dek farklı şekillerde isimlendirilirler. Örnek olarak soruşturma süreci devam eden kişi "suç şüphesi altında olan" kişidir ve bu kişi kanunlara göre "şüpheli" olarak anılır.
Kovuşturması başlatılan kişi, bu tarihten itibaren hakkındaki hükmün kesin bir hal kazanmasına kadar suçlu sayılmaz. Bu kişiler "sanık" konumunda olan kişilerdir. Soruşturma aşamasında "şüpheli" konumundaki kişi mahkemedeki kovuşturma aşamasında "sanık" olarak değerlendirilirler.

Hükümlü ne demektir? Tutuklu ne demektir?

Suç işleyen kişiler soruşturma ve kovuşturma aşamalarının ardından tutuklu ya da hükümlü olma sürecine girerler. Hükümlü ve tutuklu ifadeleri çoğu zaman bazı kişiler tarafından birbiri ile karıştırılabilirler. Oysa iki kavram arasında belirgin farklar bulunur. Tutuklu, soruşturma ve kovuşturma aşamasında delilleri karartma ya da suçlunun kaçma şüphesi gibi nedenlerle kişilerin tutuklanması ve bu sayede özgürlüklerinin kısıtlanması durumuna dayanır. Bu durumda olan kişiler tutuklu olarak kabul edilirler.

Hükümlü olan kişiler ise ceza yargısı sonucunda haklarında verilen mahkum edilen kararı kesinleşmiş olan kişilerdir. Yerel mahkemeler tarafından mahkum edilme hükmü daha kesinleşmediği halde tutukluluk hali devam eden kişiler ise hüküm özlü olarak anılırlar. Bu kişilere hükmen tutuklu da denebilir.

Hükümlü ve tutuklu arasındaki farklar nelerdir?

Hükümlü ve tutuklu arasındaki farklar yaşadıkları süreçler ve özgürlüklerinin kısıtlılık seviyeleri açısından oldukça belirgindir. Tutukluların özgürlükleri sınırlanır ancak hükümlü olan kişilerin mahkumiyetleri kesinleşmiştir. Aralarındaki farklardan bazıları şu şekildedir:

  • Tutukluların bir sonraki mahkemeye kadar tutukluluk halleri devam eder. Hükümlü olan kişilerin ise cezası tamamlanmadıysa ceza Yargıtay tarafından onaylandıktan hemen sonra yeniden cezaevine girebilir.
  • Hükümlü, mahkemeden hemen sonra mahkum olma kararı verilmiş ve açıklanmış kişidir. Tutuklu olan kişinin yargılanma sürecinin sonunda hapis edilip edilmeyeceği henüz belli değildir.
  • Tutuklu olan kişilerin yargılama süreçleri devam etmektedir. Hükümlü olan kişinin ise cezası ve hakkında alınan hapis cezası kararı bellidir.
  • Tutuklu halinde mahkeme devam ediyor demektir. Hükümlünün ise hakkında bir hüküm verilmiş ve net bir karar alınmış demektir. Suç işlemiş olan kişi artık sanık, şüpheli ya da tutuklu değil hüküm giymiş olan hükümlü durumunda olduğu kesinleşmiş olan kişidir.
  • Tutuklu olan kişinin özgürlükleri kısıtlanır ve sınırlandırılır. Hükümlü olan kişi ise suçuna göre belirlenmiş süre için hapse gönderilir.
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hükümlü tutuklu
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