Hulusi Akar: "Hiçbir zaman terörü de unutmadık, teröristi de unutmadık"

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Milli birlik ve beraberliğe vurgu yapan Akar, gençlere vatanını, milletini, sancağını, şehidini, gazisini, milli ve manevi değerleri öğretmenin önemine vurgu yaptı.

"HEP BERABER BÜYÜK TÜRKİYE'Yİ İNŞA EDECEĞİZ"

Akar, terörsüz Türkiye için devletin iradesini koyduğunu kaydederek şunları söyledi:

Cumhurbaşkanımız, Devlet Bahçeli iradeyi ortaya koydular ve hep beraber emin adımlarla terörsüz Türkiye için yürüyoruz. Bunu yaparken hiçbir zaman terörü de unutmadık, teröristi de unutmadık. Bu bilinçle önümüzdeki günlerde ilerlemek suretiyle barışı, huzuru ve sükûneti sağlamak için elimizden gelen ne varsa bugüne kadar yaptık, bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. İnşallah 86 milyon vatandaşımız, tüm coğrafyamız ve 780 bin metrekare vatan toprağımız rahat, huzur, birlik ve beraberlik içinde tek yürek olarak istikbale emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. tarihimizden aldığımız ilham ve ibretle, kendimize yapmamız gereken misyon neyse bunu benimseyerek yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Hep beraber büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa edeceğiz.

"DÜNYADAKİ CEHENNEMİN ADI GAZZE"

Türkiye için birçok tehdit ve tehlike olduğunu kaydeden Akar, "Bunlara karşı tedbirli olmamız lazım. Milli birlik ve beraberliğimiz bakımından çok önemli. Güneyimizde Filistin. Artık orası kanama falan değil, cehennem oldu, cehennem. Dünyadaki cehennemin adı Gazze. Bunu görmemiz lazım. Orada ekmek ve su yok. Gece gündüz bomba yağıyor. Her türlü yardım malzemesi yasak. Orası tam bir cehennem. Onun için ‘durmayın ve susmayın’ diyoruz. Ne yapılabilirse herkesin bir şey yapması. Bu bakımdan birliğimiz ve beraberliğimiz çok önemli. Kuzeyde Rusya ve Ukrayna ile olan savaş. Diğer tarafta bütün coğrafyadaki gerilimler Bizim güçlü olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

PROTOKOL BAYRAMLAŞTI

Vali Gökmen Çiçek de Kayseri'de bir bayrama daha erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kazasız, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmek için herkese düşen vazifeler olduğunu dile getiren Çiçek, polis ve jandarmadan oluşan 16 bin personelin görev başında olacağını sözlerine ekledi.

Törene, AK Parti Kayseri milletvekilleri Murat Cahit Cıngı, Şaban Çopuroğlu, Dursun Ataş, Bayar Özsoy, Ayşe Böhürler, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Akar ve beraberindekiler, törenin ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve huzurevi ziyareti gerçekleştirdi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır