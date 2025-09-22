Hunat Medresesi Kültür Merkezi sanatçıları, Almanya’da Kayseri’yi tanıttı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hunat Medresesi Kültür Merkezi’ne sanatçılar, Kayseri Valiliği’nin destek ve izni ile Almanya’nın Mari şehrinde düzenlenen festivalde Kayseri’yi tanıtıyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi tüm birimleri ile kentin tanıtımına katkı sunacak faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hunat Medresesi Kültür Merkezi’ne bağlı olarak hünerlerini sergileyen sanatçılar, yurt dışında kadim kentin tanıtımına katkı sunuyor.

Kayseri Valiliği’nin destek ve izni ile Almanya’nın Mari şehrinde düzenlenen spor ve kültürün buluştuğu festivale katılan Hunat Medresesi Kültür Merkezi sanatçıları, kadim kentin kültür elçileri olarak festivalde sanatlarını icra edip, Kayseri’yi tanıttılar.

(İHA)