Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu

Edinilen bilgiye göre, Bursa-Çanakkale istikametine seyreden 10 ATK 886 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobile çevredeki akaryakıt istasyonundan temin edilen yangın söndürme ekipmanlarıyla müdahale edildi.

Kazada hafif yaralanan araç sürücüsü, çarpmanın şokuyla araçtan çıkarak bir süre yere uzandı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından trafik akışı normale dönerken, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA