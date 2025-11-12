HABER

Hurdaya dönen otomobilden yara almadan çıktı, "Emniyet kemeri takmasam camdan çıkardım" dedi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bariyerlere çarpan ehliyetsiz sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu. Emniyet kemeri sayesinde kazayı ucuz atlattığını ifade eden sürücü, "Emniyet kemerimi takmasam camdan çıkardım" dedi.

Kaza, Hıdırağa Mahallesi Çorlu Çevre yolu üzeri yeni otogar mevkiinde meydana geldi. Ergene istikametinden Çorlu istikametine seyreden H.İ.S. yönetimindeki 09 SZ 901 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yeni otogar yol ayrımındaki demir bariyerlere çarptı.

YARA ALMADAN ATLATTI

Büyük çaplı maddi hasar gören otomobilin ehliyetsiz sürücüsü H.İ.S., emniyet kemeri takması sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili konuşan sürücü H.İ.S., "Yağmurun da etkisiyle bir araç önümde manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyere çarptım. Emniyet kemerim takılıydı, zaten takmasam camdan çıkardım" dedi.

Kaza sonrası olay yerine gelen Çorlu Bölge Trafik Amirliği ekipleri, çekici vasıtasıyla otomobilin kaldırılmasını sağladı.

(İHA)

12 Kasım 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ kaza
