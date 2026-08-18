HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Hürmüz Boğazı'nda gemiye saldırı! "Mürettebattan kayıp var"

Hürmüz Boğazı'ndan çıkmakta olan bir geminin vurulduğu ve makine dairesi hasar gördüğü açıklandı. Kayıplar yaşandığı belirtilirken Mürettebat Umman Sahil Güvenliği tarafından tahliye edildi.

Hürmüz Boğazı'nda gemiye saldırı! "Mürettebattan kayıp var"

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir geminin bilinmeyen bir cisimle vurulduğunu duyurdu.

UKMTO tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda bir geminin makine dairesine bilinmeyen bir cismin isabet ettiği bildirildi.

Mürettebattan kayıplar olduğunu aktaran UKMTO, gemide bulunan mürettebattan diğer kişilerin de Umman Sahil Güvenlik güçleri tarafından kurtarılmakta olduğunu aktardı.

Yetkililerin olayın boyutlarını incelemekte olduğu belirtildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Asuman Şen'e tebrik! İlk talimatını verdiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Asuman Şen'e tebrik! İlk talimatını verdi
Önce öğretmeni vurdu, sonra sınıfa ateş açtıÖnce öğretmeni vurdu, sonra sınıfa ateş açtı

Anahtar Kelimeler:
gemi saldırı Hürmüz Boğazı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
VatandaşLar dikkat! Araç satışında yeni oyun: Ekspertiz tuzağı

VatandaşLar dikkat! Araç satışında yeni oyun: Ekspertiz tuzağı

Kalem Adası'nın bir bölümü de Kuriş ailesinin çıktı

Kalem Adası'nın bir bölümü de Kuriş ailesinin çıktı

Fenerbahçe Fred'e böyle veda etti! "Bu ailenin bir parçasısın"

Fenerbahçe Fred'e böyle veda etti! "Bu ailenin bir parçasısın"

Sette sevişme sahnesi krizi! Ünlü oyuncunun eşi olay çıkardı

Sette sevişme sahnesi krizi! Ünlü oyuncunun eşi olay çıkardı

Maaş zammı için hesap değişti: Emekli ve memura yeni rakamlar

Maaş zammı için hesap değişti: Emekli ve memura yeni rakamlar

5 milyon TL'lik konut ve 5 milyon TL mevduat: Hesap ortaya çıktı

5 milyon TL'lik konut ve 5 milyon TL mevduat: Hesap ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.