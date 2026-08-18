Hürmüz Boğazı'nda gemiye saldırı! "Mürettebattan kayıp var"

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir geminin bilinmeyen bir cisimle vurulduğunu duyurdu.

UKMTO tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda bir geminin makine dairesine bilinmeyen bir cismin isabet ettiği bildirildi.

Mürettebattan kayıplar olduğunu aktaran UKMTO, gemide bulunan mürettebattan diğer kişilerin de Umman Sahil Güvenlik güçleri tarafından kurtarılmakta olduğunu aktardı.

Yetkililerin olayın boyutlarını incelemekte olduğu belirtildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır