HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Hürmüz Boğazı’nda mayına çarpan petrol tankerinde yangın çıktı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nda süper tanker olarak adlandırılan bir petrol tankerinin mayına çarptığını ve tankerde yangın çıktığını açıkladı.

Hürmüz Boğazı’nda mayına çarpan petrol tankerinde yangın çıktı

Hürmüz Boğazı’nda 2 ile 3 milyon varil ham petrol taşıma kapasitesine sahip Algaya adlı süper tanker mayına çarptı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, tankerin Hürmüz Boğazı'nın güneyinde geçişe kısıtlanmış bir bölgede mayına çarptığını belirterek, tankerde yangın çıktığını aktardı.

Hürmüz Boğazı’nda mayına çarpan petrol tankerinde yangın çıktı 1

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA PETROL TANKERİ MAYINA ÇARPTI

Devrim Muhafızları, yangını kontrol altına alma çalışmalarının başarısız olduğunu, geminin tamamının alevler içinde kaldığını belirtti.

Söz konusu güzergahın kullanılmasının tehlikeli olduğuna ilişkin uyarılar yapıldığını hatırlatan Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün kendi denetimlerinde olmaya devam ettiğini yineledi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Ailem Güvende' operasyonunda aranıyordu! Emre Tanış yakalandı'Ailem Güvende' operasyonunda aranıyordu! Emre Tanış yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da gençlerle buluştuCumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da gençlerle buluştu

Anahtar Kelimeler:
İran Mayın Hürmüz Boğazı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni Parti'de sert düşüş

Yeni Parti'de sert düşüş

Son dakika! İş insanı Hamdi Akın'a ait jet Libya'da alevler içinde kaldı

Son dakika! İş insanı Hamdi Akın'a ait jet Libya'da alevler içinde kaldı

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

"Ayıp değil" diyerek açık açık aldığı tedaviyi anlattı! İlker Ayrık detayı...

"Ayıp değil" diyerek açık açık aldığı tedaviyi anlattı! İlker Ayrık detayı...

Hesaplar değişti: Emekli maaşı ne kadar olacak? Memura 'üçlü' zam

Hesaplar değişti: Emekli maaşı ne kadar olacak? Memura 'üçlü' zam

İslam Memiş piyasalar için işaret etti: 'Çarşambadan önce, çarşambadan sonra'

İslam Memiş piyasalar için işaret etti: 'Çarşambadan önce, çarşambadan sonra'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.