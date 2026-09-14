Hürmüz Boğazı’nda mayına çarpan petrol tankerinde yangın çıktı

Hürmüz Boğazı’nda 2 ile 3 milyon varil ham petrol taşıma kapasitesine sahip Algaya adlı süper tanker mayına çarptı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, tankerin Hürmüz Boğazı'nın güneyinde geçişe kısıtlanmış bir bölgede mayına çarptığını belirterek, tankerde yangın çıktığını aktardı.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA PETROL TANKERİ MAYINA ÇARPTI

Devrim Muhafızları, yangını kontrol altına alma çalışmalarının başarısız olduğunu, geminin tamamının alevler içinde kaldığını belirtti.

Söz konusu güzergahın kullanılmasının tehlikeli olduğuna ilişkin uyarılar yapıldığını hatırlatan Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün kendi denetimlerinde olmaya devam ettiğini yineledi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır