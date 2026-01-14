Hüseyin Yayman, dijital tehditlere karşı alınacak tedbirleri anlattı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin, "İktidarıyla muhalefetiyle bu konuda büyük bir uzlaşma var. Çünkü hepimizin çocukları var. Bu çocukların korunması meselesinde çok önemli bir inisiyatif gelişmiş durumda. Büyük bir uzlaşmayla TBMM'de bu konuda bir düzenleme yapılacağını ifade etmek isterim." dedi.

Yayman, AA muhabirine 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesi, sanal bahis ve sanal kumar, dijital telif ve dijital okuryazarlık konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya meselesinin, Türkiye'de artık bir milli güvenlik sorunu haline geldiğini vurgulayan Yayman, "Bizim muhakkak burada çocukları, aileyi ve kadını korumamız gerekiyor. Maalesef bir dijital faşizm var." diye konuştu.

Dijitalleşmenin yanlış anlaşıldığını dile getiren Yayman, Türkiye'de insanların günün 7 saatini internette geçirirken bunun 4 saatini de sosyal medyanın oluşturduğuna dikkati çekti.

Sosyal medyanın adeta bir "kötülük merkezi" haline geldiğini söyleyen Yayman, "Burada kadına şiddet, fuhuş, uyuşturucu kullanımının özendirilmesi, cinsiyetsizleştirme, dijital faşizm, İslamofobi, İslam karşıtlığı, aile ve milli değerlerin yok sayılması var." ifadesini kullandı.

Burada "bırakınız yapsınlar" gibi liberal bir tutum yerine bu mecraların hukuksal, yönetsel düzenlemelerle çerçeveye alınmasını önemsediklerinin altını çizen Yayman, "Kamu düzeninin, ailenin, toplumun, bireyin, çocuğun, kadının korunması bizim kırmızı çizgimizdir. Eğer kadını, çocuğu, aileyi, bireyi korumak yasakçılıksa, evet biz bu konuda çok netiz, yasakçı bir tutum içerisine girebiliriz." görüşünü paylaştı.

"İKTİDARIYLA MUHALEFETİYLE BU KONUDA BÜYÜK BİR UZLAŞMA VAR"

Yasaklamaların da çare olmadığını dile getiren Yayman, dijital okuryazarlık başta olmak üzere ailelere çok önemli görevler düştüğünü söyledi.

Ailenin önemine işaret eden Yayman, şunları kaydetti:

"Sosyal medyaya giriş yaşının 15 olması konusunda AK Parti Grup Başkanımız Abdullah Güler ile süreci takip ediyoruz. İstişarelerimizi, müzakerelerimizi devam ettiriyoruz. İnşallah ilk fırsatta sosyal medyaya giriş yaşının 15 olması konusunda bir takım düzenlemeler yapılacak. Bu konuda, tüm tarafların görüş ve değerlendirmelerini alacağız. Bilim insanlarının, ailelerin, gençlerimizin görüşlerini alacağız. TBMM'yle, Aile Bakanlığımızla, Milli Eğitim Bakanlığımızla, Ulaştırma Bakanlığımızla, AK Parti Grubumuzla, Cumhur İttifakımızla sosyal medyaya giriş yaşının 15 yaş olarak düzenlenmesi konusunda bir görüş birliğimiz var. İktidarıyla muhalefetiyle bu konuda büyük bir uzlaşma var. Çünkü hepimizin çocukları var. Bu çocukların korunması meselesinde çok önemli bir inisiyatif gelişmiş durumda. Büyük bir uzlaşmayla TBMM'de bu konuda bir düzenleme yapılacağını ifade etmek isterim."

Düzenlemenin ne zaman hayata geçeceğine ilişkin Yayman, "Bununla ilgili Sayın Abdullah Güler Başkanımızla konuşacağız. Bu konunun bir an önce bir tasarı haline gelmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz." bilgisini verdi.

"BU, CUMHUR İTTİFAKI'NIN, MİLLETİMİZİN, TBMM'NİN ORTAK KANAATİ"

TBMM'deki Dijital Mecralar Komisyonu'nun kurucu başkanı olduğunu hatırlatan Yayman, dijital okuryazarlık konusunun önemine işaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile de bu konuyu görüştüklerini bildiren Yayman, "Dijital okuryazarlığın muhakkak müfredata girmesi ve çocuklarımızın daha bilinçli bir şekilde burayı kullanması konusunda bir fikrimiz var. Bu konuyu görüşüyoruz. Bu, Cumhur İttifakı'nın, milletimizin, TBMM'nin ortak kanaati." sözlerini sarf etti.

"ŞİMDİ ARTIK DİJİTAL TELİFİN GÜNDEME GELME ZAMANI"

Dijital telif konusunda uzun zamandır çalışmaların devam ettiğini anlatan Yayman, kurumsal yapıların, gerçek habercilerin, gerçek haberciliğin, gerçek gazeteciliğin korunmasını çok önemli bulduklarını ifade etti.

Bu algoritmalar marifetiyle reklam gelirlerinin yönlendirilmesinin ve burada şeffaf olmayan algoritmaların olmasının doğru olmadığını söyleyen Yayman, "Berlin'de, İngiltere'de, Fransa'da, ABD'de Google hangi hukuka tabiyse ve onun gereklerini yerine getiriyorsa, Türkiye'de de bununla ilgili bir düzenleme yapılması lazım." açıklamasında bulundu.

Bu konuyu AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Nazım Elmas ile ele aldıklarını açıklayan Yayman, "Çalışmalar olgunlaştı, artık sona doğru geliyoruz. Ben 'sona geldik' demiyorum, bir an önce TBMM'nin gündemine gelmesi için taslak çalışmalarımız devam ediyor. Burada tüm tarafların görüşü alındı, değerlendirildi." diye konuştu.

TBMM'de bütçe görüşmelerinin de tamamlandığını hatırlatan Yayman, "Şimdi artık dijital telifin gündeme gelme zamanı." ifadesini kullandı.

"SANAL BAHİS, SANAL KUMAR KONUSUNDA MİLLETİMİZ BİR DÜZENLEME YAPILMASINI BEKLİYOR"

Sosyal medya platformlarındaki yasa dışı bahis ve sanal kumarı özendirici paylaşımlara ilişkin Yayman, "Başta sanal bahis, sanal kumar olmak üzere çok ciddi şikayetlerin olduğu konularda milletimiz bir düzenleme yapılmasını bekliyor." dedi.

"Milletin derdi, bizim derdimizdir" anlayışıyla çalıştıklarını belirten Yayman, "Sosyal medya üzerinden sanal bahsin, sanal kumarın yaygın hale gelmesi bir milli güvenlik sorunudur. Burada bir seferberlik ilan edilmelidir. AK Parti olarak bu konuyla ilgili çalışmalarımız var. Çalışıyoruz gündemimizde." bilgisini paylaştı.

Sosyal medya platformlarının sanal kumar ve sanal bahis için bir merkez haline gelmesinin, buna bir zemin hazırlamasının, bu konunun ne kadar önemli hale geldiğini gösterdiğini kaydeden Yayman, sanal kumar ve sanal bahis nedeniyle insanların hem maddi hem de manevi kayıplar yaşadığını anlattı.

"MESELENİN BİR HUKUKİ, BİR DE MALİ BOYUTU VAR"

Sanal bahis ve sanal kumar meselesinin bir "milli güvenlik problemi" haline geldiğini vurgulayan Yayman şöyle devam etti:

"Meselenin bir hukuki boyutu var. Muhakkak bu konuda düzenlemeler yapmak lazım. Yasaları, mevzuatı yeniden yapılandırmak lazım. Meselenin bir de mali boyutu var. Türkiye'den milli servetin dışarıya çıkarılması, aile ekonomilerinin çok büyük zarara uğraması, bireylerin bu siteler üzerinden çok büyük kayıplara uğraması bu mali boyutunu oluşturuyor. Diğer taraftan toplumsal boyutu var. Zaten bu maalesef milletimizin milli değerlerinin, manevi değerlerinin yok edilmesi anlamına geliyor. Ve burada dijital bağımlılık bir sanal bahis bağımlılığına, dijital bağımlılık bir sanal kumar bağımlılığına yol açıyor. Sosyal medyanın bizatihi kendisi bu kötülüklere zemin hazırlıyor. Dolayısıyla biz her zaman bu konularda çalışan ve bu konuları milletimizin gündemine getiren, milletimizin derdiyle dertlenen bir anlayış içerisindeyiz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, vatandaşların sanal bahis ve sanal kumarla ilgili sert tedbirlerin alınmasını istediğini aktardı.

Ulus aşırı dijital şirketlerin bir sorumluluk duygusuyla hareket etmesi gerektiğini belirten Yayman, "Bu sadece hukuksal düzenlemelerle çözülebilecek bir durum değil. Burada ailenin bir paydaş olarak sürecin içinde olması, kişinin bu sürecin içinde olması, hukuksal mevzuatın yapılması, dijital şirketlerin aile kurumuyla, devletle beraber hareket etmesi ve kamu düzenini, aile düzenini korumamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.Kaynak: AA | Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır