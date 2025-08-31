HABER

Husiler, 11 BM personelini gözaltına aldı

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'deki İran destekli Husilerin Sanaa ve Hudeyde'de 11 BM personelini gözaltına aldığını açıkladı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'deki İran destekli Husilerin Dünya Gıda Programı (WFP) ve Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ofislerine düzenlediği baskınlara ilişkin açıklama yaptı. Grundberg, Husilerin Sanaa ve Hudeyde'de 11 BM personelini gözaltına aldığını açıklayarak, baskınların ardından mülklere el konulduğunu belirtti.

BM PERSONELLERİNİN SERTBEST BIRAKILMASI ÇAĞRISI

Grundberg, bazıları 2021 ve 2023'ten bu yana olmak üzere toplam 23 BM personelinin gözaltında olduğunu aktararak, "Geçen yıl boyunca sürdürülen angajman ve verilen güvencelere rağmen BM personeli ve STK çalışanlarının keyfi olarak gözaltına alınması devam etti. Bu eylemler, Yemen'de yardım ulaştırma ve barışı ilerletme çabalarını ciddi şekilde engellemektedir" dedi.
Grundberg, Husilere gözaltında bulunan tüm BM personelinin yanı sıra ulusal ve uluslararası STK'lar ve diplomatik misyonlarda çalışan personelin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakması çağrısında bulundu.

