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Husiler, 6 haftada ABD'ye ait 7 İHA düşürdü

Yemen'deki İran destekli Husilerin 6 hafta içinde ABD'ye ait 7 adet MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

Husiler, 6 haftada ABD'ye ait 7 İHA düşürdü

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerinin dün paylaştığı bilgiye göre, insansız hava araçlarına yönelik saldırı kabiliyetleri önemli ölçüde gelişen Husiler, son bir hafta içinde 3 Reaper tipi İHA'yı düşürdü.

İsmi açıklanmayan ABD'li yetkililer, toplamda 6 haftada düşürülen İHA sayısının 7'ye çıktığına işaret ederken, bunların maliyetinin de 200 milyon doları bulduğunu vurguladı.

Yetkililer, düşürülen İHA'ların saldırı gerçekleştirdikleri veya keşif faaliyetlerinde bulundukları bilgisini paylaştı.

General Atomics tarafından üretilen ve maliyeti yaklaşık 30 milyon dolar olan MQ-9 Reaper İHA'lar, genellikle 40 bin fitin (yaklaşık 12 bin 100 metre) üzerinde uçuş yapabiliyor.

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ABD'li savunma yetkilileri, Reaper İHA'larının 31 Mart, 3 Nisan, 9 Nisan, 13 Nisan, 18 Nisan, 19 Nisan ve 22 Nisan tarihlerinde düşürüldüğünü kaydetti.

YEMEN'E HAVA SALDIRILARI

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Yemen'de 15 Mart sonrasında ABD'nin hava saldırılarında, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 217 kişinin hayatını kaybettiği ve 436 kişinin yaralandığı kaydedildi.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yemen Husiler abd
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