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Husiler: ABD'nin Hudeyde'ye düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

03.04.2025 00:29
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Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD savaş uçaklarının Hudeyde kentine düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Husiler: ABD'nin Hudeyde'ye düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Husilere ait el-Mesira televizyon kanalının haberine göre, ABD, Yemen'in doğusundaki Hudeyde kentinin Ras İsa bölgesine hava saldırısı düzenledi.

ABD'nin Hudeyde kentine saldırısında 1 kişi öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yemen abd
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