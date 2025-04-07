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Husiler, Kızıldeniz’de ABD’ye ait 2 savaş gemisini hedef aldı

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Tel Aviv kentinde bir askeri noktayı ve Kızıldeniz'de ABD'ye ait iki destroyeri hedef aldıklarını duyurdu.

Husiler, Kızıldeniz’de ABD’ye ait 2 savaş gemisini hedef aldı

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı görüntülü açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

Seri, "Yafa tipi bir insansız hava aracıyla (İHA) işgal altındaki Yafa bölgesinde askeri bir hedefe operasyon düzenlendiğini" ifade etti.

Ayrıca Kızıldeniz'de ABD'ye ait iki destroyerin hedef alındığını beliren Seri, saldırının kanatlı füze ve İHA'larla gerçekleştirildiğini belirtti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise İsrail'e doğudan gelen İHA'nın hava sahasına girmeden engellendiği kaydedildi.

İsrail ordu radyosunun haberinde ise engellenen İHA'nın Yemen'den fırtatıldığı aktarıldı.

YEMEN'E HAVA SALDIRILARI

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Husiler
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