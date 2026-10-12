Husiler, Riyad'daki havalimanını vurmuştu! Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

Yemen’deki İran destekli Husilerin cumartesi günü Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na düzenlediği saldırıda can kaybı yükseldi.

CAN KAYBI 14'E YÜKSELDİ

Hindistan’ın Riyad Büyükelçiliği, saldırıda yaralanan bir Hindistan vatandaşının dün yaşamını yitirdiğini açıkladı. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, hayatını kaybeden kişinin ailesiyle temasa geçildiği belirtilerek, yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi.

Açıklamada ayrıca cenazenin Hindistan’a gönderilmesi için gerekli işlemlerin yürütüleceği bildirildi. Bu gelişmeyle birlikte Husilerin sivil tesise yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e yükseldi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada 309 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Saldırının ardından havalimanındaki faaliyetler geçici süreliğine askıya alınmıştı.

SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Kral Halid Uluslararası Havalimanı düzenlenen bir saldırının görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde bombanın havalimanına isabet etmesiyle birlikte tavanın çöktüğü görüldü. O sırada havalimanında bulunan yolcular büyük bir panikle kaçışmaya başladı.

BİR HAFTADA 5 HAVALİMANINA 10 SALDIRI

Suudi Arabistan'da bir haftada 5 havalimanının hedef alındığı 10 saldırıda 19 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı.