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Husilere saldırı emrini Trump vermişti! ABD'den İran'a uyarı geldi: "Artık geri çekilseler iyi olur"

16.03.2025 22:55
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen’deki İran destekli Husilere yönelik saldırılar düzenlendiğini açıklayarak, Husi hedeflerinin vurulduğu anlara ait görüntüleri kamuoyu ile paylaşmıştı. Dünyanın konuştuğu gelişmenin ardından ABD'den yeni bir açıklama geldi. Savunma Bakanı Pete Hegseth, Yemen'de Husilere karşı başlattıkları saldırıların devam edeceğini belirterek, İran'a da geri çekilme uyarısı yaptı. Diğer yandan Husiler, ABD uçak gemisine saldırı düzenlediklerini duyurdular.

Husilere saldırı emrini Trump vermişti! ABD'den İran'a uyarı geldi: "Artık geri çekilseler iyi olur"

Amerikan Fox News kanalına konuşan Savunma Bakanı Hegseth, Husilerle ilgili bakış açılarının net olduğunu vurguladı.Hegseth, "Husiler, 'gemilerinize ve insansız hava araçlarınıza saldırmayı bırakacağız' dedikleri anda bu saldırılar sona erecek ama o zamana kadar amansız bir şekilde devam edecek." ifadesini kullandı.

İRAN'A DA UYARI YAPTILAR

ABD'nin Husilere karşı bu saldırıları yürütmesinin kendi ulusal çıkarlarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu kaydeden Hegseth, "İran çok uzun zamandır Husilere olanak sağlıyor. Artık geri çekilseler iyi olur." şeklinde uyarıda bulundu.

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HUSİLER, ABD UÇAK GEMİSİNİ HEDEF ALDI

ABD ordusunun saldırıların ardından Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD’ye ait uçak gemisi Harry S. Truman'a füze ve İHA’larla saldırı düzenlediklerini duyurdu. Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, Harry S. Truman'ı 18 füze ve 1 İHA ile hedef aldıklarını belirtti.
ABD'nin Yemen'deki çeşitli bölgelere 170'ten fazla hava saldırısı düzenlediğini aktaran Saree, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kaldırana kadar Kızıldeniz’de İsrail bağlantılı gemilere saldırıların devam edeceğini vurguladı.

Öte yandan, dün ABD Başkanı Donald Trump’ın emriyle ABD ordusu tarafından Yemen'e düzenlenen hava saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetmişti.

SALDIRI TALİMATINI TRUMP VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından dün yaptığı açıklamada, orduya, Yemen'deki Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

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İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin, başkent Sana ile ülkenin kuzeyindeki Sada kentine düzenlediği hava saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 31 kişinin öldüğünü, 101 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yemen ABD Amerika Birleşik Devletleri Husiler
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