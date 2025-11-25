HABER

Husumeti bitirmek için bir araya gelen akrabaların tartışması cinayetle bitti

Antalya'da aileler arasında devam eden husumeti bitirmek için bir araya gelen iki şahsın tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Kurşunların hedefi olan 1 kişi hayatını kaybederken, olay yerinde 22 adet boş kovan bulundu.

Olay, saat 16.40 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2383 sokak üzerinde bulunan bir apart hotelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Doğan Duman ile akrabası olan Imad M. uzun süredir aileler arasında devam eden husumeti görüşmek ve olayı tatlıya bağlamak amacıyla Güzeloba Mahallesi'nde bulunan bir apart otelin kafeteryasında buluştu. Duman'ın akrabalarının da bulunduğu görüşme sırasında taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KAÇAN ŞAHIS KISA SÜREDE YAKALANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Doğan Duman, dışarı çıkarken arkasından gelen Imad M. üzerinde bulunan tabancayı çıkartarak ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefi olan Doğan Duman yere yığılırken Imad M. ise 07 CAH 724 plakalı otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Verilen adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Doğan Duman'ın hayatını kaybettiği belirledi. Olay yerinde bulunan görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri Imad M.'nin kaçtığı ve plakası belirlenen otomobili yakalamak için çalışma başlattı.

22 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motorize Yunus timleri tarafından Imad M.'nin içinde bulunduğu araç Güzelyurt Mahallesi Şehit Mustafa Göktürk Caddesi üzerinde üzerinde durduruldu. Araçtan indirilen olayın Şüphelisi Imad M. ve bir kişi ekipler tarafından kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Imad M. ile tercüman vasıtasıyla yapılan ilk görüşmede olayı gerçekleştirdiğini itiraf ederken suç aletini ise Mandırlar Mahallesi'nde bulunan seralık alan içerisine attığını söylediği öğrenildi. Imad M. ve araç içerisinde bulunan ismi öğrenilemeyen şahıs ifade işlemleri için Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay yerinde hayatını kaybeden Doğan Duman'ın cansız bedeni ise savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay yerinde 22 adet boş kovan tespit edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

