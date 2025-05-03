Husumetli aileler birbirine girdi: 5 yaralı, 15 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Olgunlar köyünde daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Bulut ve Dağhan aileleri arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Durum üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kavga eden şahıslara müdahale etti. Jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede kavgada darp neticesi yaralanan 5 kişi ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin bölgedeki güvenlik önlemleri devam ediyor. Öte yandan hastaneye gelerek kavga eden olayın taraflarından yaklaşık 15 kişi ise gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır