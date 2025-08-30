Husumetlileri tarafından bıçaklanarak öldürüldü; 2 tutuklama

Olay, önceki gece, Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Yabacı uyruklu Kamil Numan, aralarında önceden husumet olan kişilerle karşılaşınca tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Kamil Numan bıçaklandı. Durumu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri Numan'ı, Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan Kamil Numan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin F.I. ve S.I. olduğunu belirledi. Adresleri tespit edilen şüpheliler, operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır