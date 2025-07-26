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Husumetlilerin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Malatya’da husumetlilerin silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı.

Husumetlilerin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Olay, Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde gece 02.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir konteyner kentte aralarında daha önceden husumet bulunan H.K. ile B.Z.Y. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada B.Z.Y., yanında bulunan ateşli silahla H.K.’yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Zanlı B.Z.Y.’nin yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Malatya
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