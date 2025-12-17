HABER

Husumetlisi tarafından ayağından vuruldu

KONYA’da ayakkabı üretim atölyesinde çalışan Suriye uyruklu Essam El Abdullah, aralarında husumet olduğu belirtilen kişi tarafından tabancayla ayağından vuruldu.

Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10673 Sokak'ta meydana geldi. Essam El Abdullah'ın çalıştığı iş yerine, aralarında husumet olduğu belirtilen kişi geldi. Burada çıkan tartışma kavgaya dönüştü, Essam El Abdullah, tabancayla ayağından vuruldu. Saldırgan otomobiliyle kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Essam El Abdullah, ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Konya
