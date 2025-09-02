Huzurevlerinde korkutan salgın hızla yayılıyor: E.coli salgını nedeniyle 8 kişi öldü!

Belçika’daki huzurevlerinde E.coli (STEC) bakterisi kaynaklı salgına yakalanan 63 kişiden 8'i hayatını kaybetti.

SALGIN İLK NE ZAMAN TESPİT EDİLDİ?

Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenlik Ajansı Sözcüsü Helene Bonte tarafından yapılan açıklamaya göre, salgın ilk olarak 17 Ağustos'ta Flaman bölgesinde tespit edildi.

E. COLİ SALGINI HIZLA ARTIYOR!

17-25 Ağustos döneminde Flaman bölgesindeki 8 huzurevinde 48, Fransızca konuşulan Valon bölgesindeki 3 huzurevinde 14, başkent Brüksel'de ise 1 huzurevinde 1 kişi enfekte oldu.

8 KİŞİ İSE HAYATINI KAYBETTİ

E. coli bakterisi kaynaklı salgına yakalanan toplam hasta sayısı 63'e yükseldi. Salgın nedeniyle 8 kişi ise hayatını kaybetti.

E. COLİ SALGIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Vakalarda şiddetli karın ağrısı, ishal, bulantı, kusma, hafif ateş, yorgunluk ve halsizlik, ağır vakalarda ise böbrek fonksiyon bozukluğu ve kansızlık gibi komplikasyonlar kaydedildi.

Salgının ortak bir gıda ürününden kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor. Yeni gıda kaynaklı enfeksiyon belirtisinin olmadığı ancak bulaşma tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

