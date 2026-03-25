HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Hz. Muhammed’in doğumunun 1500. yılı anısına "Yapay zekâ ile dijital içerik geliştirme projesi"

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, İlim Yayma Cemiyeti ve İlim Yayma Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen "Yapay Zekâ ile Dijital İçerik Geliştirme Projesi", Hz. Muhammed'in (sav) doğumunun 1500. yılı anısına özel bir anlam taşıyor. Proje, çocukları dijital dünyanın pasif tüketicileri olmaktan çıkarıp, yapay zekâ destekli araçlarla kendi animasyon filmlerini üreten aktif içerik geliştiricilerine dönüştürmeyi hedefliyor.

Hz. Muhammed’in (sav) doğumunun 1500. yılı, manevi mirasımızı geleceğe taşıyacak büyük ve anlamlı bir proje ile karşılanıyor. Ortaokul (5-8. sınıf) ve lise (hazırlık ve 9-12. sınıf) düzeylerinde tüm okul türlerine yönelik olarak hazırlanan, on bin öğrenciyle gerçekleştirilecek proje eğitim, üretim, yarışma ve ödüllendirme şeklinde dört aşamadan oluşuyor.

EĞİTİM İÇERİĞİNDEKİ ÇEŞİTLİLİK DİKKAT ÇEKİYOR

Öğrenciler projeye bireysel başvuru yapabilecek. Eğitimler, çocukların hiçbir ön bilgiye sahip olmalarını gerektirmeyen temel düzeyden başlayarak teknoloji dünyasına adım atabilmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmış.

Eğitim içeriğinde prompt yazma, görsel oluşturma, poster ve infografik hazırlama, beste ve klip üretimi, senaryo yazma, çizgi roman ve çizgi film animasyon hazırlama bulunuyor.

Eğitimler yoluyla çocukların analitik düşünme, problem çözme, araştırma ve disiplinlerarası bağlantı kurma gibi akademik becerilerini güçlendirme amaçlanıyor. Böylece genç nesle dijital araçları etkin ve bilinçli kullanma yetkinliği kazandırılıyor.

Proje, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu bir pedagojik altyapıya sahip.
Günümüz çocukları, animasyon çizgi filmlerle iç içe bir yaşam sürerken, bu içeriklerin nasıl üretildiğine dair genellikle bir fikre sahip değil. "Yapay Zekâ ile Dijital İçerik Geliştirme Projesi", bu algıyı yıkarak, animasyon üretiminin sanıldığı kadar ulaşılamaz olmadığını göstermeyi amaçlıyor. Proje, çocuklara yapay zekâ teknolojilerinin sunduğu imkânlarla kolayca animasyon filmi yapma becerisi kazandırarak, onların üretkenliklerini ve dijital okuryazarlıklarını geliştirmeyi önceliyor.

Bu proje, yapay zekânın doğru ve bilinçli kullanıldığında üretkenliği artıran, düşünme süreçlerini derinleştiren ve öğrenmeyi daha anlamlı hâle getiren güçlü bir imkân sunduğunu ortaya koyuyor.

Aynı zamanda proje, teknolojinin yalnızca teknik bir araç olmadığını; değer üretimi için de kullanılabileceğini göstermeye odaklanmış. Öğrenciler, siyer metinlerinden hareketle hazırladıkları içeriklerde anlam, değer ve estetik bütünlüğü gözeterek üretim yapacak; böylece teknolojinin iyi, doğru ve faydalı olanı ortaya koymak için de etkili bir şekilde kullanılabileceğini doğrudan deneyimleyecek.

DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERDEN İÇERİK ÜRETECEKLER

Projenin dikkat çeken bir diğer yönü ise içeriklerin siyer okumalarına dayanması; öğrenciler, 5. sınıftan 12. sınıfa kadar Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Peygamberimizin Hayatı ders kitaplarından seçilen nitelikli metinleri okuyarak bu metinlerden hareketle içerik üretecekler.

Böylece hem güvenilir kaynaklarla buluşacak hem de Hz. Muhammed’in (sav.) hayatını anlamaya yönelik bir okuma ve düşünme sürecinden geçecekler. Aynı zamanda bu süreç, teknolojinin değer üretimi için de kullanılabileceğini göstermesi bakımından ayrı bir önem taşıyor.

KONTENJAN SINIRLI

Yarışmaya katılım kontenjanla sınırlı olup, ortaokul düzeyinde 3.000, lise düzeyinde 7.000 öğrenci hedefleniyor. Her katılımcının kendi okulundan gönüllü bir danışman öğretmene sahip olması zorunlu tutuluyor. Eğitim modüllerini tamamlayan ve %80 başarı puanına ulaşan öğrenciler yarışmaya başvuru yapabilecek.

ÖDÜL TÖRENİ 11 HAZİRAN'DA

Eğitimlerin ardından düzenlenecek animasyon film ve beste/video klip yarışması, çocukların ürettikleri eserleri sergilemeleri için önemli bir platform sunacak. 1 Nisan itibariyle başlayacak eğitimler, 1 Mayıs’a kadar sürecek. 10 Mayıs’ta proje teslimleri, 8 Haziran’da ise Seçici Kurul Değerlendirmesi gerçekleştirilecek. Projenin Ödül töreni ise 11 Haziran’da yapılacak.

Yarışmada dereceye giren öğrencileri birbirinden değerli ödüller bekliyor. Her kategoride birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere manevi değeri yüksek Umre Ödülü verilecek. Ayrıca, ilk 3 öğrenciye sertifikalı Unity ile Oyun Geliştirme Eğitimi, ilk 250 öğrenciye ise Python Eğitimi desteği sağlanacak. Nitelikli bulunan eserlere mansiyon ödülleri verilirken, jüri tarafından uygun görülen bestelerden "1500. Yıl Ezgileri" dijital albümü oluşturulacak.

Proje, çocukların Hz. Muhammed’in (sav.) hayatı ve manevi mirası ile yakınlık kurmalarını sağlarken, aynı zamanda dijital becerilerini geliştirmelerini sağlayacak. Ayrıca proje geleceğin mesleklerine hazırlama ve girişimcilik ruhunu destekleme potansiyeli taşıyor. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, İlim Yayma Cemiyeti ve İlim Yayma Vakfı'nın iş birliğiyle, projenin geniş kitlelere ulaşması ve sürdürülebilir bir etki oluşturması hedefleniyor.

Detaylı bilgi ve başvuru için 1500yil.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erol Köse’nin son notu ALS gerçeğini gündeme taşıdı! İşte bilinmeyen yüzü…Erol Köse’nin son notu ALS gerçeğini gündeme taşıdı! İşte bilinmeyen yüzü…
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile görüştü

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka Hz. Muhammed yarışma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

Trump açıkladı: "Uçak gemisine 100 füze fırlattılar"

Trump açıkladı: "Uçak gemisine 100 füze fırlattılar"

Avrupa futbolu bu haberi konuşuyor! Salah kendisi duyurdu: Maalesef o gün geldi...

Avrupa futbolu bu haberi konuşuyor! Salah kendisi duyurdu: Maalesef o gün geldi...

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda ünlü isime gözaltı kararı

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda ünlü isime gözaltı kararı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.