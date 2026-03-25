Hz. Muhammed’in doğumunun 1500. yılı anısına "Yapay zekâ ile dijital içerik geliştirme projesi"

Hz. Muhammed’in (sav) doğumunun 1500. yılı, manevi mirasımızı geleceğe taşıyacak büyük ve anlamlı bir proje ile karşılanıyor. Ortaokul (5-8. sınıf) ve lise (hazırlık ve 9-12. sınıf) düzeylerinde tüm okul türlerine yönelik olarak hazırlanan, on bin öğrenciyle gerçekleştirilecek proje eğitim, üretim, yarışma ve ödüllendirme şeklinde dört aşamadan oluşuyor.

EĞİTİM İÇERİĞİNDEKİ ÇEŞİTLİLİK DİKKAT ÇEKİYOR

Öğrenciler projeye bireysel başvuru yapabilecek. Eğitimler, çocukların hiçbir ön bilgiye sahip olmalarını gerektirmeyen temel düzeyden başlayarak teknoloji dünyasına adım atabilmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmış.

Eğitim içeriğinde prompt yazma, görsel oluşturma, poster ve infografik hazırlama, beste ve klip üretimi, senaryo yazma, çizgi roman ve çizgi film animasyon hazırlama bulunuyor.

Eğitimler yoluyla çocukların analitik düşünme, problem çözme, araştırma ve disiplinlerarası bağlantı kurma gibi akademik becerilerini güçlendirme amaçlanıyor. Böylece genç nesle dijital araçları etkin ve bilinçli kullanma yetkinliği kazandırılıyor.

Proje, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu bir pedagojik altyapıya sahip.

Günümüz çocukları, animasyon çizgi filmlerle iç içe bir yaşam sürerken, bu içeriklerin nasıl üretildiğine dair genellikle bir fikre sahip değil. "Yapay Zekâ ile Dijital İçerik Geliştirme Projesi", bu algıyı yıkarak, animasyon üretiminin sanıldığı kadar ulaşılamaz olmadığını göstermeyi amaçlıyor. Proje, çocuklara yapay zekâ teknolojilerinin sunduğu imkânlarla kolayca animasyon filmi yapma becerisi kazandırarak, onların üretkenliklerini ve dijital okuryazarlıklarını geliştirmeyi önceliyor.

Bu proje, yapay zekânın doğru ve bilinçli kullanıldığında üretkenliği artıran, düşünme süreçlerini derinleştiren ve öğrenmeyi daha anlamlı hâle getiren güçlü bir imkân sunduğunu ortaya koyuyor.

Aynı zamanda proje, teknolojinin yalnızca teknik bir araç olmadığını; değer üretimi için de kullanılabileceğini göstermeye odaklanmış. Öğrenciler, siyer metinlerinden hareketle hazırladıkları içeriklerde anlam, değer ve estetik bütünlüğü gözeterek üretim yapacak; böylece teknolojinin iyi, doğru ve faydalı olanı ortaya koymak için de etkili bir şekilde kullanılabileceğini doğrudan deneyimleyecek.

DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERDEN İÇERİK ÜRETECEKLER

Projenin dikkat çeken bir diğer yönü ise içeriklerin siyer okumalarına dayanması; öğrenciler, 5. sınıftan 12. sınıfa kadar Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Peygamberimizin Hayatı ders kitaplarından seçilen nitelikli metinleri okuyarak bu metinlerden hareketle içerik üretecekler.

Böylece hem güvenilir kaynaklarla buluşacak hem de Hz. Muhammed’in (sav.) hayatını anlamaya yönelik bir okuma ve düşünme sürecinden geçecekler. Aynı zamanda bu süreç, teknolojinin değer üretimi için de kullanılabileceğini göstermesi bakımından ayrı bir önem taşıyor.

KONTENJAN SINIRLI

Yarışmaya katılım kontenjanla sınırlı olup, ortaokul düzeyinde 3.000, lise düzeyinde 7.000 öğrenci hedefleniyor. Her katılımcının kendi okulundan gönüllü bir danışman öğretmene sahip olması zorunlu tutuluyor. Eğitim modüllerini tamamlayan ve %80 başarı puanına ulaşan öğrenciler yarışmaya başvuru yapabilecek.

ÖDÜL TÖRENİ 11 HAZİRAN'DA

Eğitimlerin ardından düzenlenecek animasyon film ve beste/video klip yarışması, çocukların ürettikleri eserleri sergilemeleri için önemli bir platform sunacak. 1 Nisan itibariyle başlayacak eğitimler, 1 Mayıs’a kadar sürecek. 10 Mayıs’ta proje teslimleri, 8 Haziran’da ise Seçici Kurul Değerlendirmesi gerçekleştirilecek. Projenin Ödül töreni ise 11 Haziran’da yapılacak.

Yarışmada dereceye giren öğrencileri birbirinden değerli ödüller bekliyor. Her kategoride birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere manevi değeri yüksek Umre Ödülü verilecek. Ayrıca, ilk 3 öğrenciye sertifikalı Unity ile Oyun Geliştirme Eğitimi, ilk 250 öğrenciye ise Python Eğitimi desteği sağlanacak. Nitelikli bulunan eserlere mansiyon ödülleri verilirken, jüri tarafından uygun görülen bestelerden "1500. Yıl Ezgileri" dijital albümü oluşturulacak.

Proje, çocukların Hz. Muhammed’in (sav.) hayatı ve manevi mirası ile yakınlık kurmalarını sağlarken, aynı zamanda dijital becerilerini geliştirmelerini sağlayacak. Ayrıca proje geleceğin mesleklerine hazırlama ve girişimcilik ruhunu destekleme potansiyeli taşıyor. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, İlim Yayma Cemiyeti ve İlim Yayma Vakfı'nın iş birliğiyle, projenin geniş kitlelere ulaşması ve sürdürülebilir bir etki oluşturması hedefleniyor.

Detaylı bilgi ve başvuru için 1500yil.com adresini ziyaret edebilirsiniz.