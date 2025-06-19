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İBB Başkanı Erkem İmamoğlu, avukatının gözaltına alınması sonrası sosyal medya paylaşımı yaptı

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya paylaşımı yaptı. İmamoğlu, paylaşımında "kendimi savunmamdan, savunma hakkımı kullanmamdan bile korkacağınızı düşünmemiştim. Avukatımı tutuklayacak kadar acizleşiyorsunuz. Ne yaparsanız yapın bana boyun eğdiremeyeceksiniz. Bu milleti dize getiremeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Erkem İmamoğlu, avukatının gözaltına alınması sonrası sosyal medya paylaşımı yaptı
Mustafa Fidan

Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, X paltformu üzerinden paylaşımda bulundu.

"AVUKATIMI TUTUKLAYACAK KADAR..."

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

"Resmimden korkuyorsunuz,
Sesimden korkuyorsunuz,
Sözümden korkuyorsunuz,
İsmimin anılmasından korkuyorsunuz…

Ama bir noktada kendimi savunmamdan, savunma hakkımı kullanmamdan bile korkacağınızı düşünmemiştim.

Milleti yalanlarınıza inandıramadıkça daha da saldırganlaşıyorsunuz. Avukatımı tutuklayacak kadar acizleşiyorsunuz.

"BANA BOYUN EĞDİREMEYECEKSİNİZ"

Girdiğiniz ve ülkeyi de içine soktuğunuz karanlık girdabın içinde debelendikçe, debeleniyorsunuz.

Elinizde kala kala; çoluğu çocuğuyla, malı mülküyle, onuru ve haysiyetiyle tehdit ettiğiniz bir avuç iftiracı kaldı.

Ne yaparsanız yapın bana boyun eğdiremeyeceksiniz. Bu milleti dize getiremeyeceksiniz.

Sizden korkan sizin gibi olsun."

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Ekrem İmamoğlu Gözaltı Silivri soruşturma
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