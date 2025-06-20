HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sosyal medya paylaşımı: Avukatının tutuklanmasına tepki gösterdi

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan paylaşım yaptı. İmamoğlu, "Savunma hakkımı bile çaldınız, avukatımı sırf mesleğinin gereğini yaptığı için hapse attınız" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sosyal medya paylaşımı: Avukatının tutuklanmasına tepki gösterdi
Mustafa Fidan

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, avukatının tutuklanmasına tepki gösterdi.

"BÜTÜN DUVARLARI YIKTINIZ"

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

"Aile demeden, hukuk demeden bütün kötülükleri yaptınız. Düşman hukukunda sınır tanımadınız, psikolojik işkencede bütün duvarları yıktınız.

Allah Büyük, hem bu dünyada Yüce Türk Yargısı önünde hem ahirette Yüce Yaradan’ın huzurunda hesap vereceksiniz.

"ÇALIŞMAYA, MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Şunu herkes bilsin ki; ben vatanım için, 86 milyon vatandaşım için, geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz için her türlü engellemeye rağmen çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğim.

Çünkü;

BİZ ADALETE SUSAMIŞ, DEMOKRASİYE İNANCI TAM TÜRK GENÇLİĞİYİZ. BUGÜNE DEK VAZGEÇMEDİK, BUNDAN SONRA DA ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ."

20 Haziran 2025
20 Haziran 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
8 kişi dolandırıcılıktan tutuklandı8 kişi dolandırıcılıktan tutuklandı
Hastane deposunda 'yılan' paniğiHastane deposunda 'yılan' paniği
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu CHP
En Çok Okunan Haberler
Orkun Kökçü'den formalite maçında olay hareket! Teknik direktörüne küfürler yağdırdı

Orkun Kökçü'den formalite maçında olay hareket! Teknik direktörüne küfürler yağdırdı

Putin'den zehir zemberek 'Ukrayna' açıklaması! 3. Dünya Savaşı riskini 'İhtimali artıyor' diyerek değerlendirdi...

Putin'den zehir zemberek 'Ukrayna' açıklaması! 3. Dünya Savaşı riskini 'İhtimali artıyor' diyerek değerlendirdi...

İsrail-İran savaşına ABD'de girecek mi? ABD Başkanı Donald Trump yanıtladı: 'Karar vermem gerekiyor' açıkladı!

İsrail-İran savaşına ABD'de girecek mi? ABD Başkanı Donald Trump yanıtladı: 'Karar vermem gerekiyor' açıkladı!

Tüm dünya ateşkes bekliyordu! İsrail: "Uzun bir savaş ve zorlu günler..."

Tüm dünya ateşkes bekliyordu! İsrail: "Uzun bir savaş ve zorlu günler..."

Okan Buruk'tan yönetime şaşırtan talep! "Antrenmana bile gelmesini istemiyorum"

Okan Buruk'tan yönetime şaşırtan talep! "Antrenmana bile gelmesini istemiyorum"

Hastanedeki suikast girişiminde 'Daltonlar' izi

Hastanedeki suikast girişiminde 'Daltonlar' izi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.