İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sosyal medya paylaşımı: Avukatının tutuklanmasına tepki gösterdi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, avukatının tutuklanmasına tepki gösterdi.

"BÜTÜN DUVARLARI YIKTINIZ"

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

"Aile demeden, hukuk demeden bütün kötülükleri yaptınız. Düşman hukukunda sınır tanımadınız, psikolojik işkencede bütün duvarları yıktınız.

Allah Büyük, hem bu dünyada Yüce Türk Yargısı önünde hem ahirette Yüce Yaradan’ın huzurunda hesap vereceksiniz.

"ÇALIŞMAYA, MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Şunu herkes bilsin ki; ben vatanım için, 86 milyon vatandaşım için, geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz için her türlü engellemeye rağmen çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğim.

Çünkü;

BİZ ADALETE SUSAMIŞ, DEMOKRASİYE İNANCI TAM TÜRK GENÇLİĞİYİZ. BUGÜNE DEK VAZGEÇMEDİK, BUNDAN SONRA DA ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ."

Aile demeden, hukuk demeden bütün kötülükleri yaptınız. Düşman hukukunda sınır tanımadınız, psikolojik işkencede bütün duvarları yıktınız.



Savunma hakkımı bile çaldınız, avukatımı sırf mesleğinin gereğini yaptığı için hapse attınız.



Allah Büyük, hem bu dünyada Yüce Türk Yargısı… — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) June 20, 2025