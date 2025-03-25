İBB başkanvekili kim olacak? Sinem Dedetaş, Hasan Akgün'ün isimleri geçti ama... Rezan Epözdemir açıkladı: "İlçe belediye başkanları, başkanvekili seçilemezler"

İstanbul'da 19 Mart Çarşamba günü başlatılan 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturması kapsamında aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.

İMAMOĞLU VE 2 BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI

Gözaltı kararından sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da aralarında olduğu çok sayıda isim tutuklandı.

ŞAHAN 'TERÖR' SORUŞTURMASI KAPSAMINDA TUTUKLANDIĞI İÇİN ŞİŞLİ'YE KAYYUM ATANDI

Şahan, 'terör' soruşturması kapsamında tutuklandığı için Şişli Belediyesi'ne, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyum olarak atandı.

KULİSLERDE 3 İSİM ÖNE ÇIKMIŞTI

İmamoğlu ve Çalık ise 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp, görevden uzaklaştırıldıkları için yerlerine başkanvekili seçilecek. Yarın yapılacak oylamada özellikle İBB'ye kimin başkanvekilliği yapacağı merak konusu olurken, kulislerde bazı ilçe belediye başkanlarının ismi geçti.



Hasan Akgün



EPÖZDEMİR KULİSLERDEKİ İSİMLERİN ADAY OLAMAYACAĞINI AÇIKLADI

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in adı başkanvekilliği konusunda öne çıkarken, Avukat Rezan Epözdemir konuyla ilgili olarak önemli bir açıklamaya yer verdi ve bu isimlerin başkanvekilliği yapamayacağını söyledi.



Mithat Bülent Özmen



"GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA, TUTUKLAMA HALLERİNDE BAŞKANVEKİLİ SEÇİLİR"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Epözdemir, "Bir çok basın mensubu arkadaşımız soruyor, buradan cevaplayayım. Belediye Kanunu'nun 45. maddesine göre; bir büyükşehir belediye başkanının seçilmeye engel mahkumiyet kararının kesinleşmesi, istifa halinde yerine başkan seçilir, görevden uzaklaştırma, tutuklama hallerinde ise başkanvekili seçilir" dedi.

"İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI BAŞKANVEKİLİ SEÇİLEMEZLER"

İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını hatırlatan Epözdemir, "Sayın İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılması karşısında, Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 17. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, ilçe belediye başkanları, başkan vekili seçilemezler. Yarınki oylamada İBB başkan vekili, ilçe belediye başkanı olmayan meclis üyelerinden seçilebilir, adı geçen ilçe belediye başkanlarının İBB Başkan vekili olarak seçilmesi hukuken mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

KADİR TOPBAŞ SORUSUNA YANIT VERDİ

Epözdemir'in bu paylaşımın altına ise "Abi peki Kadir Topbaş örneği bir emsal olmuyor mu? yoksa farklı konular mı biz mi yanlış yorumluyoruz?" Sorusu geldi. Soruyu cevaplayan Epözdemir, "Orada belediye başkanlığının istifa nedeniyle boşalması var, burada belediye başkanı var, sadece görevden uzaklaştırılmış" dedi.