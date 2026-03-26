İBB davasında bir ilk! Duruşma salonunda gözaltına alındı

İBB davası 11. gününde devam ediyor. Bugün görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık savunmasını yaptı. Öte yandan bir ilk yaşanarak duruşma salonunda bir gözaltı gerçekleşti.

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 107’si tutuklu 407 sanık duruşmanın üçüncü haftasında hakim karşısına çıktı. Görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın savunmasıyla başlayan duruşmaya saat 12.00 sıralarında ara verildi.

13 KİŞİNİN SAVUNMASI ALINDI

İlk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 13 kişinin savunması alındı. Cuma günü duruşma görülmezken, haftanın 4 günü devam eden duruşmalarda üçüncü hafta 23 Mart Pazartesi günü başladı.

SAAT 22.00’YE KADAR DEVAM EDECEK

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de bulunan Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki binada görülecek 11’inci celsede, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek. Öte yandan Mahkeme Başkanı saat 22.00’ye kadar duruşmaların devam edebileceğini belirtti.

DURUŞMA SALONUNDA GÖZALTI

Diğer yandan, dün duruşma salonuna sahte basın kartıyla girmeye çalışan 1 kişi gözaltına alındı. Bu gelişme, dava sürecinde ilk gözaltı olarak kayıtlara geçti. Bunun üzerine alınan yeni önlemlere göre görevli jandarma personeli duruşma salonu girişinde basın mensuplarının turkuaz basın kartı üzerindeki QR kodunu okutarak kartların geçerliliğini kontrol ediyor. Turkuaz basın kartı olmayan kişiler duruşma salonuna alınmıyor.

ARA VERİLDİ

Duruşma görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın savunmasının alınmasıyla saat 10.25'te başladı. 11'inci duruşmaya saat 12.00 sıralarında da ara verildi
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

