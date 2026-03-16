İBB davasında gerginlik! Mahkeme başkanı CHP'lilerin alınmamasını istedi

Davayı gören İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi 1. Heyeti, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na müzekkere yazdı. Yazılan müzekkerede, salona sadece belirli kişilerin alınması istendi. Savcılığa yazılan müzekkere duruşmaların yapılabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması talep edildi.

CHP'LİLERİN ALINMAMASI İSTENDİ

Yazıya göre mahkeme savcılıktan duruşmalara sadece sanıklar ile avukatları, şikayetçiler ile avukatları, turkuaz basın kartı olan gazetecileri ve tutuklu sanıkların bir veya ikinci dereceden yakınlarının katılması için izin istedi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi 1. Heyeti'nin, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na müzekkeresinde CHP'li vekiller ve PM üyeleri yer almadı.

YARINA ERTELENDİ

İBB davasında bugün görülmesi gereken beşinci celse, duruşma başlamadan mahkeme başkanı ile CHP'li vekiller arasında yaşanan gerginlik nedeniyle yarına ertelendi.

Talep yazısı şu şekilde:

"BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA"

Yargılamanın sağlıklı biçimde yürütülebilmesi, sanıkların savunmalarının tamamlanabilmesi ve yargılama faaliyetlerinin usul kurallarına uygun biçimde devam ettirilebilmesi için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasa, CMK ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında sanıkların savunma hakları da gözetilerek, duruşma düzenine uygun bir şekilde yargılama yapılması amacıyla 1. celsesinin 6. oturumuna sanıklar ile vekalet ilişkisi bulunan müdafileri, müştekiler ve müşteki vekilleri ile yargılamayı takip etmek isteyen basın mensupları (daha önce belirtilen kapsama uygun şekilde) ve tutuklu sanıkların 1. veya 2. derece yakınlarından biri ile devam edilmesi ve sayılan kişiler dışındaki kişilerin salona alınmaması hususunda gerekli tedbirlerin alınması hususlarında, Gereği rica olunur."

TUTANAKTAKİ İFADELER

"Duruşma salonu içerisinde sanıklar, sanık müdafileri, müştekiler, müşteki vekilleri, sanık yakınları, basın mensupları, siyasi parti temsilcileri ve gözlemciler için belirlenmiş alanlarda yargılamayı takip edebilmeleri için gerekli ve yeterli alan sağlanmış olmasına rağmen; bir kısım siyasi parti temsilcilerinin ve gözlemci olduğunu iddia eden bir takım avukatların dosya sanıkları ile herhangi bir vekalet ilişkisi bulunmamasına rağmen sanık müdafilerine ayrılan yerlere geçtikleri, duruşma başlangıcında uyarılmış olmalarına rağmen ses ve görüntü kaydeden cihazlar ile kayıt yaparak CMK’nın 183. maddesini ihlal ettikleri ve duruşma başladıktan sonra da yargılamanın sağlıklı biçimde ilerlemesini engelledikleri gözlemlenmiş olup, kendilerine ayrılan yerlere geçmeleri hususunda defaatle uyarılmalarına rağmen geçmemekte ısrar ettikleri, milletvekillerinden bazılarının heyetimize yönelik “kaldırabiliyorsanız gelin kaldırın” şeklinde sözler sarf ederek 5271 sayılı CMK’nın 203/1-2 hükmüne aykırı şekilde duruşmanın düzenini bozar nitelikte tutum ve davranışlarda bulundukları, benzer nitelikte davranışları ilk oturumdan bu yana salonda bulunan sanık ve müdafileri dışında bulunan kişilerin yargılamanın işleyişini engeller şekilde sürdürdükleri, bu hususta salonda bulunan tüm katılımcıların defaatle uyarılmalarına rağmen uyarılara riayet etmeyerek CMK ilgili hükmüne aykırı davranışların sürdürüldüğü, bu nedenlerle duruşma düzeninin sağlanması için oturuma makul bir süre ara verildiği ancak ihtarata rağmen kişilerin duruşma salonunda kendileri için ayrılmış olan bölümlere geçmeyerek duruşma düzenini bozacak davranışlarda bulunmaya devam ettikleri anlaşılmıştır.

Birinci celsenin 5. oturumuna gelinmiş olmasına rağmen yukarıdaki tespitler kapsamında yargılamanın 5271 sayılı CMK’nın ilgili hükümleri çerçevesinde devam edilebilme imkânı bulunmadığı kanaatine varılarak yargılamanın sağlıklı biçimde yürütülebilmesi, sanıkların savunmalarının tamamlanabilmesi ve yargılama faaliyetlerinin usul kurallarına uygun biçimde devam ettirilebilmesi için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasa, CMK ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında sanıkların savunma hakları da gözetilerek, duruşma düzenine uygun bir şekilde yargılama yapılması amacıyla 1. celsesinin 6. oturumuna sanıklar ile vekalet ilişkisi bulunan müdafileri, müştekiler ve müşteki vekilleri ile yargılamayı takip etmek isteyen basın mensupları (daha önce belirtilen kapsama uygun şekilde) ve tutuklu sanıkların 1. veya 2. derece yakınlarından biri ile devam edilmesi ve sayılan kişiler dışındaki kişilerin salona alınmaması hususunda gerekli tedbirlerin alınması amacıyla duruşmaya 17/03/2026 tarihinde devam edilmek üzere, saat 11:47 itibarıyla son verildi.