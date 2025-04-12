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İBB'de üst düzey atama! Genel Sekreter Vekilliğine Volkan Demir getirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Vekilliği görevine, CHP Genel Başkan Yardımcılığından ayrılan Volkan Demir atandı.

İBB'de üst düzey atama! Genel Sekreter Vekilliğine Volkan Demir getirildi

İBB İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğünden yapılan duyuruda, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri V. görevine Sayın Prof. Dr. Volkan Demir atanmıştır. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

VOLKAN DEMİR KİMDİR?

Volkan Demir'in 1997 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olduğu, aynı üniversitede daha sonra yüksek lisansını ve doktorasını yaptığı belirtilen duyuruda, Demir'in iş hayatında veri uygulamaları, serbest bölgeler, vergi muhasebesi, sermaye piyasaları, borsa, uluslararası muhasebe ve raporlama alanlarında çalıştığı belirtildi.

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra genel sekreterlik görevinden ayrılmıştı.

Volkan Demir ise 6 Nisan'daki CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nda, İBB Genel Sekreterliği görevine getirileceği için Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliğine aday gösterilmemiş ve genel başkan yardımcılığı görevini bırakmıştı.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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ibb
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