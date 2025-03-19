HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. İBB'den açıklama: "Şehrimize olan sorumluluğumuzu aynı kararlılıkla sürdüreceğiz"

İBB'den açıklama: "Şehrimize olan sorumluluğumuzu aynı kararlılıkla sürdüreceğiz"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
19.03.2025 10:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabah erken saatlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İBB'den açıklama geldi. Her şeyin en kısa süre içerisinde düzeleceğine olan inancın vurgulandığı açıklamada İBB, "Adaletin en kısa sürede yeniden tesis edileceğine ve başta Sayın Başkanımız olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımızın görevlerine döneceğine olan inancımız tamdır." dedi.

İBB'den açıklama: "Şehrimize olan sorumluluğumuzu aynı kararlılıkla sürdüreceğiz"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişinin gözaltına alındığı operasyonlar sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. İBB'den yapılan açıklama şu şekilde:

Screenshot_1

"Değerli İstanbullular,

Bugün, ülkemiz ve milletimiz adına son derece üzücü bir sürece tanıklık etmekteyiz. Hukukun üstünlüğü ve demokratik iradeye olan inancımız doğrultusunda, yaşanan gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz.

"İNANCIMIZ TAMDIR"

Adaletin en kısa sürede yeniden tesis edileceğine ve başta Sayın Başkanımız olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımızın görevlerine döneceğine olan inancımız tamdır.

Bu süreçte, bizlere düşen en önemli sorumluluk, 16 milyon İstanbulluya bugüne kadar olduğu gibi kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmaya devam etmektir. Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte görevimizin başında olacak, şehrimize olan sorumluluğumuzu aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Her şeyin en kısa sürede daha güzel olacağına olan inancımızla, saygılarımızı sunarız."

MHP lideri Devlet Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması: "Türk yargısına güvenim tamdır"MHP lideri Devlet Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması: "Türk yargısına güvenim tamdır"
350 çocuğa bayram sevinci yaşattılar...350 çocuğa bayram sevinci yaşattılar...
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Gözaltı soruşturma ibb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İBB'ye operasyon! İşte gözaltına alınanların tam listesi

İBB'ye operasyon! İşte gözaltına alınanların tam listesi

Kızı çakarlı arabayla show yapmıştı! Gözaltı listesinde...

Kızı çakarlı arabayla show yapmıştı! Gözaltı listesinde...

Mansur Yavaş'tan dikkat çeken çıkış: "Umarım iddialar asılsızdır

Mansur Yavaş'tan dikkat çeken çıkış: "Umarım iddialar asılsızdır

Gözaltı kararı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama!

Gözaltı kararı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama!

Özel'den İmamoğlu açıklaması: "Bu bir darbe girişimidir" AK Partililere çağrı yaparak seslendi: 'Eninde sonunda...'

Özel'den İmamoğlu açıklaması: "Bu bir darbe girişimidir" AK Partililere çağrı yaparak seslendi: 'Eninde sonunda...'

Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı! 'Örgüt lideri' detayı

Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı! 'Örgüt lideri' detayı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ultra konforlu ayakkabılar, su geçirmez ceketler ve dahası burada!

Ultra konforlu ayakkabılar, su geçirmez ceketler ve dahası burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.