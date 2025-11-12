İBB iddianamesi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama! 'TRT' çağrısı yapıp TBMM'ye seslendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu tutuklanmış ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

İMAMOĞLU'NDAN TRT ÇAĞRISI

Soruşturmaya ilişkin iddianame tartışma konusu olurken, İBB iddianamesi dün tamamlandı. Türkiye'nin ana gündem maddesi olan iddianame sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi. 'Cumhurbaşkanlığı aday ofisi' adlı hesaptan paylaşımda bulunan İmamoğlu 'TRT' çağrısını yineledi ve Meclis'i göreve çağırdı.

Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İftiralar, kumpaslar, yargıda görülmemiş saldırı ve tacizlerle yürüttükleri hukuksuz soruşturma sonucunda 237 gün sonra iddianameyi hazırlayabildiler.

"SÖZDE RÜŞVET İFTİRALARINDAN ÇIKIP, CHP'Yİ HEDEF ALMAYA VARMIŞ"

Öyle bir iddianame ki; iş aylardır üstünde tepindikleri sözde yolsuzluk ve rüşvet iftiralarından çıkıp, Cumhuriyetimizin kurucusu CHP’yi hedef almaya varmış. Size yazıklar olsun.

"YAZDIĞINIZ İDDİANAME KUYRUK KUYRUĞA DİZİP BAĞLADIĞINIZ YALANLARDAN İBARETTİR"

Yazdığınız iddianame; İnsanları tehdit ederek, rehin alarak, baskıyla iftiraya zorlayarak, kuyruk kuyruğa dizip bağladığınız yalanlardan ibarettir.

"HODRDİ MEYDAN, DURUŞMAYI CANLI YAYINLAYIN"

Gerçekten cesaretiniz var mı? Hodri Meydan! Duruşmayı canlı yayınlayın, herkes yalanlarınızı, iftiralarınızı görsün! Toplumun vicdanına, milletin adalet duygusuna bir kez olsun güvenin. “Biz mi suçluyuz, yoksa bu hukuksuz soruşturmayı yürütenler mi?” kararı millet versin!

"MAHKEMENİN TRT EKRANLARINDAN VE DİĞER KANALLARDAN YAYINLANABİLMESİ İÇİN TBMM HAREKETE GEÇSİN"

Millet iradesinin temsilcisi, toplum vicdanının simgesi Gazi Meclisimizi göreve çağırıyorum. Mahkemenin TRT ekranlarından ve diğer kanallardan yayınlanabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi harekete geçsin. Milletin temsilcileri, milletin geleceğini ilgilendiren bu yargı sürecini milletten gizlemesin!

Alnımız ak, başımız dik! Bizim bu aziz millete hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok!"