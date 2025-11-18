İBB Meclisinde 19 ilçenin 2026 yılı bütçesi onaylandı

İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının beşinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, 19 ilçe belediyesinin 2026'ya ait "mali yılı bütçesi" görüşüldü.

Bu kapsamda, Gaziosmanpaşa Belediyesinin 6 milyar 950 milyon, Güngören Belediyesinin 3 milyar 99 milyon, Kadıköy Belediyesinin 14 milyar 200 milyon, Kağıthane Belediyesinin 6 milyar 917 milyon, Kartal Belediyesinin 8 milyar 180 milyon, Küçükçekmece Belediyesinin 11 milyar 900 milyon ve Maltepe Belediyesinin 8 milyar 500 milyon lira ile Pendik Belediyesinin 11 milyar lira tutarındaki bütçesi gündeme geldi.

Sancaktepe Belediyesinin 10 milyar 220 milyon, Sarıyer Belediyesinin 9 milyar 333 milyon, Silivri Belediyesinin 5 milyar 549 milyon, Sultanbeyli Belediyesinin 7 milyar 900 milyon, Sultangazi Belediyesinin 9 milyar 100 milyon, Şile Belediyesinin 2 milyar 600 milyon, Şişli Belediyesinin 9 milyar 900 milyon, Tuzla Belediyesinin 6 milyar 900 milyon ve Zeytinburnu Belediyesinin 7 milyar 250 milyon lira ile Ümraniye Belediyesinin 12 milyar, Üsküdar Belediyesinin 13 milyar lira tutarındaki bütçesi de konuşuldu.

Toplam 19 ilçenin gelecek yılki bütçesi oylamanın ardından kabul edildi.