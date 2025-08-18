İBB soruşturmalarıyla ilgili çarpıcı iddia! Cem Küçük "Güney beldelerine sıçrayabilir" diyerek iddianamenin tarihini verdi

Yürütülen İBB soruşturmalarıyla ilgili her geçen gün yeni gelişmeler yaşanırken Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük'ten gündeme bomba gibi düşecek bir iddia geldi. Küçük, soruşturmaların güney beldelerine uzanacağını iddia etti. İşte tüm detaylar!

"İDDİALAR KORKUNÇ BOYUTTA"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor. Gazeteci Cem Küçük, yürütülen soruşturmayla alakalı dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Cem Küçük, bugünkü yazısında şunları kaleme aldı:

"İBB’deki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları korkunç boyutta. İnanılmaz bir ağ var. 'Sistem' adı verilen Network birçok kişi ve kuruma ulaştı. İBB’de özellikle medya ve kültür işlerinden milyonlarca lira yolsuzluk yapıldığı etkin pişmanlıktan faydalananların ifadeleri ve MASAK raporlarıyla sabit.

"SORUŞTURMA GÜNEYDEKİ BAZI TATİL BELDELERİNE UZANABİLİR"

Açık hava reklam işleri İBB üzerinden güneydeki bazı tatil beldelerinin eski ve yeni belediye başkanlarına uzanabilir. Aziz İhsan Aktaş işi nasıl Adana’ya uzandıysa, başka bazı ifadeler üzerinden güzel tatil beldesi ilçelerimize de uğrayabilir.

Şimdi bu dediğim çıkarsa 'nereden bildin' diye soracaklar. 'Savcı söyledi' diyecekler. Tabii alakası yok. İfadeler tam okunursa zaten görülecektir.

Bu arada İBB iddianamesi hızlıca yazılıyor. Ekim ayı içerisinde çıkması kuvvetle muhtemel. Bakalım 'dosya boş' diyenler iddianame çıkınca gene 'boş' diyecekler mi?"