İBB soruşturmasında gözaltına alınmışlardı! 13 kişi için yeni gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu kişiler hakkında 'Suç örgütü yöneticisi olmak', 'Suç örgütüne üye olmak', 'İrtikap', 'Rüşvet', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlamasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Reklam ihalelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyete işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi.

13 kişi işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır