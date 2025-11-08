HABER

İBB soruşturmasında iddianame hazır mı? Cem Küçük '1200 sayfa' dedi, Fatih Atik açıklanacağı günü işaret etti

Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' operasyonu kapsamında yürütülen soruşturmayla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Cem Küçük, söz konusu İBB iddianamesinin her an açıklanmasının beklendiğini belirtirken, söz konusu iddianamenin 1200 sayfa civarında olduğunu ifade etti.

Devrim Karadağ

19 Mart 2025 sabahı dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla Türkiye'nin gündemine oturan İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasıyla ilgili kritik bir iddia ortaya atıldı.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında iddianamenin hazırlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, iddianamenin UYAP'ta olduğunu söyledi.

"İBB İDDİANAMESİ HAZIR, SALI GÜNÜ AÇIKLANACAK"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında iddianamenin son düzenlemelerinin yapıldığını ve salı günü açıklanacağını ifade etti.

Atik, "Şu an iddianame UYAP'ta ama içine giremiyorsunuz. Savcılık tarafından gözden geçiriliyor, son kontrolün ardından salı günü açıklanacak" dedi.

CEM KÜÇÜK'TEN '1200 SAYFA' İDDİASI

Türkiye Gazetesi yazarı gazeteci Cem Küçük de "Aziz İhsan Aktaş iddianamesinin 578 sayfa ise bu da 1200 sayfa olur, ekleri hariç. MASAK raporları, vergi incelemeleri vs. olunca.... Muhaliflerin tamamına yakını iddianame boş dedi. MASAK raporları, dekontlar vs. de olacak muhtemelen, şimdi o iddialara onlar ne diyecek merak ediyorum" dedi.

