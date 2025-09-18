HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İBB soruşturmasında itirafçı olmuştu! CHP'den istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız tutuklamıştı. İtirafçı olarak tahliye olan Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa etti.

İBB soruşturmasında itirafçı olmuştu! CHP'den istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik ‘yolsuzluk' soruşturması kapsamında Ertan Yıldız, tutuklanarak cezaevine girmişti. Bir süre sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen Ertan Yıldız, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

EV HAPSİ KALDIRILMIŞTI

Ertan Yıldız, tüm para sistemini Ekrem İmamoğlu'nun kontrol ettiğini, ihalelerin Beylikdüzü kökenli firmalara verildiğini söylemişti. İtirafları sonrası hakkındaki ev hapsi kaldırılan Ertan Yıldız, bugün CHP’den istifa ettiğini duyurdu.

İBB soruşturmasında itirafçı olmuştu! CHP den istifa etti 1

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mabel Matiz hakkında başsavcılığa suç duyurusunda bulunulduMabel Matiz hakkında başsavcılığa suç duyurusunda bulunuldu
Menzil düğünü gündem oldu! Üç gün üç gece sürdüMenzil düğünü gündem oldu! Üç gün üç gece sürdü

Anahtar Kelimeler:
CHP istifa ekrem imamoğlu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.