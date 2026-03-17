Savaşın acı gerçeği! ABD ile İsrail'in katlettiği bir öğrencinin son fotoğrafı ortaya çıktı... Annesine son kez el salladı

ABD ile İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaşta 18 gün geride kaldı. Savaşın acı gerçekleri ise gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

ONLARCA ÖĞRENCİ ABD İLE İSRAİL SALDIRILARIYLA KATLEDİLMİŞTİ

ABD ile İsrail'in saldırılarında hedef ayrımı yapılmamış ve okul, hastane demeden her yer vurulmuştu. Savaşta yüzlerce öğrenci ve çocuk da hayatını kaybetti. ABD tarafı bu durumu kabul etmemekte direnirken, İsrailli yetkililer ise "Savaşta böyle şeyler olur" diyerek alçak saldırıları meşrulaştırmaya çalışmıştı. Öğrenciler ve çocuklar küçücük mezarlara gözyaşları içinde konulurken, dünya bu alçaklığı en sert şekilde kınadı.

Serbestiyet'ten Yunus Emre Erdölen'in haberi de savaşın acı gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Erdölen'in haberne göre ilkokul öğrencisi olan Mikail Mirdoraghi de ABD ile İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırılarında katledildi.

"ANNE YAPTIĞIN YEMEK CENNET GİBİ"

Mirdoraghi'nin acılı annesi küçük oğlu ile geçirdiği son geceyi bir televizyon kanalına bağlanarak anlattı. Oğlunun katledilmeden bir gece önce yaptığı yemeği beğendiğini aktaran acılı anne; Mirdoraghi'nin "Anne yaptığın yemek cennet gibi" dediğini ifade etti.

GERİYE O FOTOĞRAF KALDI! SON KEZ DÖNÜP ANNESİNE EL SALLADI

Küçük Mikail Mirdoraghi'den geriye ise katledildiği gün okula gitmeden önceki fotoğraf kaldı. O fotoğraf ile Mirdoraghi'nin okula gitmeden önce annesine dönüp el salladığı an ölümsüzleştirilmiş oldu. Hikayesinde hüzün dolu olan fotoğraf savaşın acı gerçeğini dünyaya bir kez daha kanıtlamış oldu.