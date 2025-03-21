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İBB soruşturmasında ses kaydı! Murat Ongun'a ait olduğu iddia edilen konuşmalar, dosyaya girdi...

21.03.2025 14:37
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İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında bulunan Medya A.Ş. yöneticisi Murat Ongun ve Serdal Taşkın arasındaki İstanbulluların kişisel verilerinin ele geçirildiğine ilişkin olduğu iddia edilen konuşma kayıtları; yolsuzluk soruşturması dosyasına girdi. Öte yandan Murat Ongun’un İBB’de kurduğu sisteme ilişkin para kaynaklarının nasıl dağıtıldığına ilişkin de dikkat çeken iddialara ulaşıldı

İBB soruşturmasında ses kaydı! Murat Ongun'a ait olduğu iddia edilen konuşmalar, dosyaya girdi...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma dosyasına giren ses kaydında, gözaltındaki şüpheliler İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve Kültür A.Ş. Eski Genel Müdürü Serdal Taşkın arasında geçtiği iddia edilen konuşmada, Ongun'un sahibi olduğu "Reklam İstanbul" firması aracılığıyla İstanbul'da yaşayan vatandaşların kişisel verilerinin ele geçirildiği ifade ediliyor.

"5, 6 KAT PARA KAZANIRSINIZ AMA BÜTÜN İSTANBUL'U GÖRDÜĞÜMÜZ ORTAYA ÇIKAR"

Söz konusu kayıtta şüpheli Taşkın'ın, Ongun'a, "DMP'den (Veri yönetimi platformu), 3, 4 kat belki 5, 6 kat para kazanırsınız. Ama bu çok büyük bir sorun ortaya çıkardı. Bizim bütün İstanbul'u gördüğümüz ortaya çıkar, göreceğimiz. Bizim için çok büyük bir sorun." dediği duyuluyor.

adada

Murat Ongun

Ongun'un ise konuşmanın devamında, "Ben İstanbul'u bileyim, bunun bana ticari bir geliri olmayabilir. Kullanmayayım, açmayayım kimseye. Ben kendi içimde kullanayım. Finansal olarak değil de öbür anlamda olabilir, o da bir yatırımdır. Ben DMP'yi yalnızca müşteriye mal satmak anlamında değil. İki anlamda da istedim." ifadelerini kullandığı anlaşılıyor.

"BEN DOĞAL OLARAK KAMUNUN PARASINI KORUMUŞ OLUYORUM"

Taşkın'ın DMP ile ilgili konuşmasının ardından Ongun, "Şimdi biz bu işi, ticari bir iş yapmak için girmedik bu işe. Biz bu işe bir siyasal mesele olarak girdik. Sonuçta yürüyen bir sistem var yani ve bununda bir para kazanması lazım. O yüzden aslında biraz şeyiz. Benim şöyle mantıklı bir şeyim var. Şimdi benim Medya A.Ş'em, iştirak şirketlerim filan sosyal medya tanıtımını yapıyor mesela. Daha öncesine göre şu anda 'Reklamist' ile çalışarak çok daha ucuza yapıyor. Yüzde 15 mi ucuza geliyor. Ben doğal olarak kamunun parasını korumuş oluyorum aynı zamanda." ifadelerini kullandı.

asfaf

Seral Taşkın

Ses kaydının sonunda Taşkın'ın, "Tamam bir bilgi vereyim. Mesela Google yüzde 32 komisyon alıyor. Biz global ajansla yüzde 10'luk bir anlaşma yaptık. O bile o düzeyde değil. Biz şu anda global anlamda en güzel ticari anlaşma yaptık. Ben o arada terfi almıştım, terfiyi öyle taçlandırdım. Ya benim korkum ne biliyor musun? Şimdi bir bankada biz yaşadık. Bankaya DMP kurduk. BDDK, DMP aldığını duyunca geldiler falan bayağı bir görüşmeler falan. Bir şekilde BDDK hiçbir şey de anlamadığı için bir şekilde medya diye yutturduk geçti. Ama BDDK bir anda şey oldu. Bu kişisel veriler şey oldu. Az daha bankaya 50-60 milyon ceza verecekti." dediği anlaşılıyor.
Bu arada "Reklam İstanbul" firmasının 2022-2024 yılları arasında 70'ten fazla Medya A.Ş'den usulsüz ihale aldığı tespiti de savcılığın soruşturma dosyasındaki iddialar arasında yer alıyor.

AA'da yer alan habere göre; soruşturma dosyasına, ayrıca firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın da İstanbul'da yaşayan vatandaşların kişisel verilerini ele geçirdiği, İBB'de ise bu verilerin kullanıldığı iddiası da girdi.

"MEDYA SAADET ZİNCİRİ" İDDİASI

Öte yandan Murat Ongun’un KÜLTÜR A.Ş ve Medya A.Ş. üzerinden gelir oluşturduğu, bu gelirlerle kişisel servet temin ettiği iddiaları da dosyada yer aldı.

Murat Ongun’un suç geliri oluşturup; birinci halkada Medya A.Ş. yöneticisi Barış Kılıç, çocukluk arkadaşı eski kameraman Emrah Bağdatlı ve yine çocukluk arkadaşı Mustafa Nihat Sütlaş ile tekstilci/reklamcı Hüseyin Köksal üzerinden hareket ettiği yürüttüğü, Barış Kılıç’ın gerçek ve naylon ihalelerin organizasyonunu gerçekleştirdiği, Emrah Bağdatlı’nın ise bu gerçek veya naylon ihalelere girecek firmaları organize ettiği, ihale sonuçlarını, naylon fatura kesecek şirketleri ve paralarının toplanması süreçlerini yönettiği ve nakit akışını gerçekleştirdiği iddiaları da yer aldı.

Murat Ongun kanadının 2022-2024 yılları arasında 20 şirkete ait 170 ihale evrakında sahtecilik yaptığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şubesinin gerçekleştirdiği aramalar sırasında birçok kaşe ve dokümanın ele geçirildiği de söz konusu dosyada yer aldı.

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"ZARFLARLA PARA VERİLDİĞİ" İDDİASI

Ayrıca "Murat Ongun’un amaçları doğrultusunda kayıt dışı parayı kullanarak çeşitli gazete ve televizyonlarda kadrolu gazeteciler, serbest çalışan gazeteciler ve influencerlar üzerinden bir ağ oluşturduğu, gizli tanıkların beyanları ile çok sayıda isme elden zarfla paralar verildiği, yine tanık beyanlarında Murat Ongun’un bu faaliyetleri yürütürken Soner Yalçın ve İsmail Saymaz ile koordineli hareket ettiği, Halk TV, Tele 1, Millî Gazete gibi kuruluşlarda çalışan gazeteciler ile serbest çalışan gazeteci ve influencerlara ödemeler yapıldığı, Murat Ongun’un gazetecilere para dağıtma işlemlerinde yoğun olarak arkadaşı eski kameraman Emrah Bağdatlı’yı kullandığı, bu ismin yurt dışına kaçmadan önce en son Murat Ongun ile evinde görüştüğü, yurt dışına kaçar kaçmaz İsmail Saymaz ile yoğun telefon trafiğine girdiği, her iki durumun da dijital verilerle tespitli olduğu anlaşılmıştır." ifadeleri de yer aldı.

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