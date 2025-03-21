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  4. SON DAKİKA | CHP lideri Özel, sokak çağrısını yineledi! "Bariyerleri yıkın geçin ama..." diyerek provokasyon uyarısı yaptı

SON DAKİKA | CHP lideri Özel, sokak çağrısını yineledi! "Bariyerleri yıkın geçin ama..." diyerek provokasyon uyarısı yaptı

21.03.2025 12:20
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Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından sokak çağrısı yapan CHP lideri Özgür Özel, vatandaşları meydanlara bir kez daha davet ederken "Elbette hakkımız olan meydana girmek için kanunsuz emir varsa yürür geçeriz." dedi. Polise karşı provokasyon uyarısını bir kez daha yapan Özel, "Polisimize, memurumuza kötü niyetli şekilde saldırma, bizim işimiz değil. Ama önümüze kanuna aykırı emirle set çeken, bariyer çeken varsa, polise zarar vermeden yıkın geçin" dedi.

SON DAKİKA | CHP lideri Özel, sokak çağrısını yineledi! "Bariyerleri yıkın geçin ama..." diyerek provokasyon uyarısı yaptı

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından sokak çağrısını yineledi. Beylikdüzü'nde yaptığı konuşmada İBB'ye yönelik soruşturma ve operasyonlara bir kez daha tepki gösteren Özel, vatandaşları meydanlara davet etti.

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CHP LİDERİ SOKAĞA ÇIKMA ÇAĞRISINI YİNELEDİ

CHP lideri Özel, şu ifadeleri kullandı;

  • Hepimizi sokağa, meydanlara davet ediyorum. Kavga etmeye değil, evlatlarımıza sahip çıkmaya, demokratik şekilde milyonlar olup sokaklara akmaya… Sokaklara on binleri, yüz binleri, milyonları demokratik tepkimizi göstermeye davet ediyorum.

"MEYDANLARI DOLDURAN SİZİN HUKUKSUZLUĞUNUZDUR"

  • 'Soğa çağırmak sorumsuzluktur' diyenler; bu sokakları, meydanları dolduran biz değiliz. Sizin huksuzluğunuz ve yaptığınız haksızlıklardır.

"POLİSE ZARAR VERMEDEN YIKIN GEÇİN"

  • Elbette hakkımız olan meydana girmek için kanunsuz emir varsa yürür geçeriz. Ama bir tek polisimize, memurumuza kötü niyetli şekilde saldırma, su atma ya da onu tartaklama o bizim işimiz değil. Ama önümüze kanuna aykırı emirle set çeken, bariyer çeken varsa, polise zarar vermeden yıkın geçin, yıkın geçin."

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